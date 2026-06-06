El Tour Auvergne - Rhône-Alpes cita a Seixas, Ayuso y del Toro antes del Tour

Superado el Giro de Italia y ya entrado el mes de junio, el próximo gran objetivo del pelotón es el Tour de Francia. Dentro de menos de un mes, tendrá lugar la 'Grand Départ' en Barcelona y el objetivo de los ciclistas durante las próximas semanas será llegar al Tour en la condición más óptima posible. Para ello tienen a su disposición varias carreras para poner a prueba su condición física, siendo el Tour Aveurgne-Rhone-Alpes y el Tour de Suiza las más atractivas. El domingo empieza el turno de la antigua Dauphiné.

La carrera tradicionalmente conocida como Critérium du Dauphiné se estrena como Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Más allá de la región de Dauphiné Libéré, en las últimas ediciones la organización ha sumado el territorio del Macizo Central y otras zonas al recorrido, permitiéndole tener una amplia gama de opciones a la hora de diseñar los recorridos de cada edición. El cambio de nomenclatura es fruto de una larga colaboración entre la Región y el organizador del evento, y un paso lógico en su sólida colaboración. También es un homenaje a un territorio que ya ha traído etapas a cada uno de los 12 departamentos que lo conforman.

El recorrido

El recorrido de esta competición siempre es una piedra de toque más que interesante para el Tour de Francia. Sin ir más lejos, es gestionada por la misma organización, 'ASO', y en una zona de la geografía francesa que siempre es clave en la resolución de la gran ronda francesa.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes está protagonizada por la media y alta montaña. Los sprinters tendrán su pequeñísimo espacio en la etapa 5, donde todo apunta a que habrá un sprint masivo en Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes. Por otra parte, la primera mitad de la prueba se desarrollará en terreno sinuoso, aunque con puertos de 1ª y 2ª categoría que pueden dejar fuera de la carrera por la general a los favoritos que no lleguen en buena condición. Estas jornadas tiene la contrarreloj entre una de ellas, en un terreno que no es el clásico llano, aunque con unas rampas que pueden dejar algún damnificado.

Por otra parte, tras la etapa con previsible final en llano, la recta final de la carrera estará marcada por las duras cuestas de los Pirineos. Empezará en la sexta etapa, con final en el exigente Crest-Voland (5.9km al 7.4%), tras superar el Col du Granier por la cara 'suave' (8.1km al 5.6%) y la Cote d'Héry-sur-Ugine (11.6km al 4.9%). Al día siguiente, el poderoso Grand Colombier (8.5km al 10%) esperará al pelotón en una jornada con 3.728 metros de desnivel positivo con Lacets du Grand Colombier (7.1km al 8.4%) y Col de Richemond (7.7km al 6.1%) como dificultades intermedias. Para terminar la carrera con un gran sabor de boca, la organización ha preparado un recorrido que llevará a los candidatos a la clasificación general por dos puertas de 1ª -Col du Pré (7km al 9.4%) y Col des Aravis (7km al 6.9%)- y otros dos de 'horse category' como Montée de Bisanne (11.5km al 8.9%) y Plateau de Solaison (11.5km al 8.9%) en meta.

El momento de Seixas, Ayuso y del Toro

El Tour Auvergne - Rhône-Alpes no contará con la participación del 'Big 3': Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. No obstante, el aficionado no tiene de que puede preocuparse porque la lista de participantes no decepciona. Porque la generación joven viene muy fuerte. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), Juan Ayuso (Lidl-Trek) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) prometen un gran espectáculo como principales aspirantes a llevarse la clasificación general.

El francés, en especial, es el hombre del momento, la gran ilusión francesa y está llamado a acaparar gran parte de los focos. Y no es para menos. Ganó la Itzulia con una mano y aguantó los ataques de Tadej Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja como Jonas Vingegaard en sus mejores Tour de Francia. Además, ganó la Flecha Valona y quedó segundo en la Strade Bianche. En cuanto a Juan Ayuso, volverá a la acción tras abandonar la Itzulia por problemas de salud. Pese a ello, su rendimiento estaba siendo bastante bueno hasta la fecha tras haber ganado la Vuelta al Algarve e ir líder de la París-Niza hasta la caída en la etapa 4 que le apartó de la carrera. En el caso de Isaac del Toro, el mexicano se está preparando para afrontar su primer Tour de Francia, en este caso como gregario de Pogacar. Al igual que Ayuso, tuvo que abandonar la Itzulia, pero previamente dio un gran rendimiento, ganando el UAE Tour y Tirreno-Adriatico, además de un tercer puesto en la Strade Bianche.

Por otra parte, no hay que perder de vista a Santiago Buitrago ni Pello Bilbao (Bahrain-Victorious); al compañero de Seixas, Matthew Riccitello; la pareja telefónica Cian Ujitdebroeks-Iván Romeo; Mattias Skjelmose (Lidl-Trek); el luso Joao Almeida del UAE; el tridente de INEOS formado por Vauquelin, Onley y Carlos Rodríguez; y las avispas amarillas Van Aert, Jorgenson y el joven Nordhagen.

Los equipos españoles

Esta edición del Tour Auvergne - Rhône-Alpes cuenta con una novedad en clave española. Movistar Team no será el único equipo representante de nuestro país, pues el equipo Caja Rural-Seguros RGA también disputará esta carrera en la antesala del Tour de Francia de su vida.

Movistar presenta un equipo muy competitivo liderado por los mencionados Uijtdebroeks y Romeo. El alemán Michel Hessman apoyará a su líder durante toda la carrera, mientras que el resto de corredores -Castrillo, García Pierna, Cepeda y Pescador- tendrán más libertad para ir a por victorias parciales y pelear por meterse en fugas.

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Por otra parte, el Caja Rural presenta una alineación 100% española con Jan Castellón y José Felix Parra como hombres más fuertes para la general y un Sergi Darder para los sprints que en la Volta a Catalunya ya se mostró muy competitivo.