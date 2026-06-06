Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente conocido como Dauphiné y tradicional antesala del Tour de Francia, da el pistoletazo de salida este domingo 7 de junio. A pesar de las sonadas ausencias de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Van der Poel, la carrera francesa reunirá a algunas de las grandes figuras del pelotón con el objetivo de inscribir su nombre en un palmarés copado en los últimos añospor la élite del mundo del ciclismo.

La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.

Si bien es cierto que es difícil paliar la ausencia de los cuatro monstruos del pelotón, la lista de participantes invita a pensar en una edición de lo más emocionante. Paul Seixas, Juan Ayuso e Isaac del Toro lideran una cartelera estelar en la que nombres como Joao Almeida, Matteo Jorgenson, Mattias Skjelmose o Ivan Romeo también tendrán algo que decir.

Paul Seixas celebra su victoria ante Juan Ayuso en el Alto de Fóia / X

¿Cuál es el recorrido del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

El recorrido del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Las 8 etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Etapa 1: Vizille - Saint-Ismier (146,2 km, montaña)

El perfil etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 11:00 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 14:49 horas (CEST)

Etapa 2: Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay (234,3 km, quebrada)

El perfil de la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 11:30 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)

Etapa 3: Perreux - Perreux (28,4 km, CRE)

El perfil de la etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 11:05 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:02 horas (CEST)

Etapa 4: Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains (167,4 km, quebrada)

El perfil de la etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 13:15 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:09 horas (CEST)

Etapa 5: Saint-Chamond - Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (195,8 km, accidentada)

El perfil de la etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 12:45 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:06 horas (CEST)

Etapa 6: Saint-Vulbas - Crest-Voland (182,3 km, montaña)

El perfil de la etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 12:45 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)

Etapa 7: La Bridoire - Grand Colombier (133,6 km, montaña)

El perfil de la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 12:25 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 16:01 horas (CEST)

Etapa 8: Beaufort - Plateau de Solaison (Brison) (120,1 km, montaña)

El perfil de la etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Horario de salida: 13:30 horas (CEST)

Horario de llegada aproximado: 16:57 horas (CEST)

¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?

En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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