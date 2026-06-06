CICLISMO
Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empiezan las etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y cómo ver en abierto por TV y online desde España
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente conocido como Dauphiné y tradicional antesala del Tour de Francia, da el pistoletazo de salida este domingo 7 de junio. A pesar de las sonadas ausencias de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Van der Poel, la carrera francesa reunirá a algunas de las grandes figuras del pelotón con el objetivo de inscribir su nombre en un palmarés copado en los últimos añospor la élite del mundo del ciclismo.
La presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la primera bajo la actual denominación, llevará a los participantes de Vizille a Brison a través de un recorrido que abarca un total de 1208,1 kilómetros, 22.545 metros de desnivel acumulado y 32 puertos puntuables en el que la montaña será la gran protagonista.
Si bien es cierto que es difícil paliar la ausencia de los cuatro monstruos del pelotón, la lista de participantes invita a pensar en una edición de lo más emocionante. Paul Seixas, Juan Ayuso e Isaac del Toro lideran una cartelera estelar en la que nombres como Joao Almeida, Matteo Jorgenson, Mattias Skjelmose o Ivan Romeo también tendrán algo que decir.
¿Cuál es el recorrido del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
Las 8 etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Etapa 1: Vizille - Saint-Ismier (146,2 km, montaña)
- Horario de salida: 11:00 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 14:49 horas (CEST)
Etapa 2: Saint-Martin-Le-Vinoux - Le Puy-en-Velay (234,3 km, quebrada)
- Horario de salida: 11:30 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)
Etapa 3: Perreux - Perreux (28,4 km, CRE)
- Horario de salida: 11:05 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:02 horas (CEST)
Etapa 4: Le Puy-en-Velay - Montrond-les-Bains (167,4 km, quebrada)
- Horario de salida: 13:15 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:09 horas (CEST)
Etapa 5: Saint-Chamond - Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (195,8 km, accidentada)
- Horario de salida: 12:45 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:06 horas (CEST)
Etapa 6: Saint-Vulbas - Crest-Voland (182,3 km, montaña)
- Horario de salida: 12:45 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 17:05 horas (CEST)
Etapa 7: La Bridoire - Grand Colombier (133,6 km, montaña)
- Horario de salida: 12:25 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 16:01 horas (CEST)
Etapa 8: Beaufort - Plateau de Solaison (Brison) (120,1 km, montaña)
- Horario de salida: 13:30 horas (CEST)
- Horario de llegada aproximado: 16:57 horas (CEST)
¿Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 por TV y en directo?
En España, la presente edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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