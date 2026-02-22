Del Toro recoge el testigo de Pogacar en el UAE Tour ante un decepcionante Evenepoel

Isaac del Toro es el nuevo ganador del UAE Tour. Después de un paseo triunfal en la última etapa, el mexicano toma el testigo de su compañero Tadej Pogacar, último ganador de la ronda emiratí, en una edición en la que se esperaba que Remco Evenepoel tuviese mucho más que decir.

Ante la ausencia de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, las dos grandes figuras del pelotón, la presente edición del UAE Tour se presuponía como el escenario del primer pulso entre Evenepoel y Del Toro. El líder del Red Bull - BORA aterrizaba en los emiratos como favorito por méritos propios, pero dimitió de la carrera por el maillot rojo mucho antes de lo esperado.

Finalmente, el gran rival de Del Toro en el desierto emiratí terminó siendo Antonio Tiberi. El italiano se vistió de rojo tras la desafiante ascensión final de la tercera etapa, pero terminó cediendo ante el empuje del mexicano en la penúltima etapa.

Isaac del Toro, ganador del UAE Tour / UAE Team

Un ataque salvaje en Jebel Hafeet marcó la diferencia

La penúltima etapa del UAE Tour, con inicio en Al Ain y final en Jebel Hafeet, se postulaba como gran jueza en el desenlace de la general, y así terminó siendo. Tiberi afrontaba la jornada como líder con una ventaja de 21 segundos sobre Isaac del Toro y, a pesar de aguantar el tipo a lo largo del día, terminó sucumbiendo en los kilómetros finales.

Del Toro afrontaba los 10 kilómetros finales viendo a Tiberi desde la lejanía pero, lanzado por el gran trabajo de su equipo, comenzó a ganar terreno hasta dar caza al entonces líder. Una vez alcanzado, el mexicano dio la estocada definitiva lanzando un brutal ataque a falta de 2,6 kilómetros para el final ante el que nada pudo hacer el italiano.

La 'salvajada' de Del Toro cobra aún más valor si se tienen en cuenta los anteriores registros en esta ascensión final. El mexicano, que coronó el Jebel Hafeet en 25 minutos y 32 segundos, pulverizó el récord de 26:13 que había establecido Adam Yates en 2023 y dejó muy atrás los 27:06 registrados por Pogacar en la edición anterior.

Evenepoel no pudo seguir el ritmo

La ascensión al Jebel Hafeet apuntaba a encumbrar al nuevo ganador del UAE Tour, aunque Tiberi no figuraba en los pronósticos como principial oposición a Del Toro. La lógica invitaba a pensar que la llegada de la etapa reina traería consigo un encarnizado duelo entre el mexicano y Evenepoel, pero el doble campeón olímpico contempló el desenlace de la carrera por el maillot rojo como mero espectador.

Las respectivas exhibiciones en Mallorca y Valencia del flamante fichaje del Red Bull - BORA le situaban como gran favorito para conquistar el UAE Tour y volver a sentarse en el trono que ya ocupó en 2023. La llegada de la contrarreloj, modalidad en la que es el jerarca indiscutible del pelotón, le permitió vestir de rojo pasada la segunda jornada de competición, pero Remco Fue incapaz de seguir el ritmo al día siguiente en la desafiante ascensión al Jebel Mobrah.

Visiblemente acalambrado, Evenepoel perdió mucho terreno tras esta fatídica subida, y fue incapaz de recuperarlo en las siguientes etapas. Finalmente, el belga terminó su andadura en los Emiratos en una discreta décima posición, a +2:25 de un Isaac del Toro que se mostró muy superior a lo largo de los cinco días de competición.