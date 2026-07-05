Del Toro devuelve la ilusión a México en el Tour: "No te puedes imaginar cómo se siente esto para mí"

Isaac del Toro ha vuelto a poner a México en el mapa del ciclismo mundial. Con su victoria en Montjuïc, el del UAE Team permite a la afición mexicana celebrar una victoria de etapa del Tour de Francia por primera vez desde hace 36 años.

Desde que Raúl Alcalá, presente en Barcelona para ver en directo a su compatriota, levantase los brazos tanto en 1989 como en 1990, ningún mexicano había conseguido triunfar en una jornada de la 'Grande Boucle'. Tuvo que llegar el de Ensenada, gregario de lujo para Pogacar en la presente edición del Tour, para devolver la ilusión a una afición poco acostumbrada a este tipo de alegrias.

"No te puedes imaginar cómo se siente esto para mí ahora, especialmente por mi país y por todo lo que está pasando. Es simplemente una locura, de verdad", aseguró un Del Toro visiblemente emocionado en declaraciones posteriores a su victoria. Su triunfo en Barcelona, sumado a su reciente victoria en la Dauphiné, han disparado la expectación respecto al corredor, pero este rehuye los focos. "No me gusta pensar que soy el presente, futuro o pasado. Simplemente quiero disfrutar este momento".

Del Toro, en el podio de la Vuelta / EFE

Una victoria fuera del guion

Eran pocos los que situaban al mexicano como protagonista del día, menos tras quedarse descolgado en Begues. De hecho, la victoria de Del Toro ni siquiera entraba en los planes del UAE, que había trazado un plan minucioso para Pogacar, pero las tres vueltas a Montjuïc hicieron saltar las previsiones por los aires.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar celebran el triunfo del mexicano en la etapa 2 del Tour de Francia / Alejandro Garcia

"Era muy difícil predecir lo que iba a suceder. Había un plan para Tadej, pero hemos visto que el hueco era tan grande que lo hemos podido gestionar de otra manera. A partir de aquí, me dejé llevar hasta la línea de meta", explicó el de Ensenada.

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A pesar de llegar lanzado a meta, Del Toro supo gestionar la euforia y se detuvo un momento para brindarle la victoria al líder del UAE. Lejos de aceptar el regalo, Pogacar invitó al méxicano a cruzar primero para que su esfuerzo a lo largo de la jornada se viese recompensado en forma de victoria. Al acabar, solo tuvo elogios para su líder. "Tadej me ha regalado la victoria".