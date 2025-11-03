La Titan Forest Patagonia se estrena con Luis Ángel Maté y Pilar Fernández como favoritos

Este lunes 3 de noviembre da comienzo la nueva Titan Forest Patagonia. Esta exigente prueba del circuito Titan World Series tendrá como escenario la región de Aysén, en la Patagonia chilena, un entorno natural de impresionante belleza que ofrecerá un desafío único a los participantes.

En cuatro etapas y con final el 6 de noviembre, los ciclistas tendrán que afrontar un recorrido de más de 400 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel positivo acumulado. Todas las etapas serán en bucle, con inicio y final en Coyhaique, epicentro del evento y donde se instalará un campamento para la convivencia y recuperación de los ciclistas. El trazado combina montaña, senderos técnicos, bosques, lagos y cerros, poniendo a prueba la resistencia, habilidad y adaptación de los competidores.

En la Titan Forest Patagonia destacan Luis Ángel Maté y Pilar Fernández, ciclistas del equipo KH-7. La ciclista madrileña es la última ganadora de la Skoda Titan Desert Marruecos y Maté ha ganado varias etapas en las ediciones celebradas en Marruecos y en Almería.

Pilar Fenández: “Empezamos ya aquí en la Titan Forest Patagonia después de haber hecho ya las verificaciones. Por fin ya tengo mi bici bien, que ha sido un poco odisea, ya que me di cuenta de que en el avión se había roto, pero ya teneos todo listo para disfrutar de esta Titan que es muy diferente con unos paisajes más verdes de lo habitual”.

Luis Ángel Maté: “Es una carrera que promete mucha emoción con un paisaje extraordinario. Probablemente el paisaje más hermoso en el que jamás haya estado, y eso que he viajado mucho. Estoy muy contento de estar aquí. He preparado la carrera con mucho cariño representando los colores de KH-7. Estoy físicamente bien y los rivales también, con lo que no va a ser una carrera sencilla, pero intentaré dejar los colores del equipo lo más alto posible”.

En la primera etapa de hoy los ciclistas deben afrontar 87 kilómetros por un recorrido que discurre por pistas anchas y rápidas y en el que ganan desnivel rápidamente, con un total de 1.808 metros de desnivel. Llegan los primeros senderos alrededor del Lago Frío y se disputará el sector bonificado en la Subida al Cerro Negro, casi 10 kilómetros que nos llevarán hasta los senderos del Parque El Condor, antes de alcanzar la primera meta de esta Titan Forest Patagonia 2025.