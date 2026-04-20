La Titan Desert 2026 recordará a August Pascual

El equipo Kosner-Saltoki Home participará en la Titan Desert 2026 como homenaje a August Pascual, una de las figuras más queridas de la prueba y director del conjunto en las ediciones de 2023 y 2024. El corredor de Reus falleció el pasado mes de enero en Perú, pero su legado seguirá muy presente en el desierto marroquí, escenario en el que construyó buena parte de su historia deportiva.

Pascual fue mucho más que un participante habitual de la Titan. Completó 20 ediciones de la carrera, superó los 10.000 kilómetros acumulados y logró el reconocimiento de Titan Legend Diamond, una distinción que solo poseen diez personas. Su vínculo con la prueba era total, hasta el punto de convertirla en una parte esencial de su vida y también del proyecto que impulsó junto a Kosner y Saltoki Home.

Bajo su dirección, el equipo encontró una identidad muy marcada: mezclar empleados y clientes de ambas firmas con grandes nombres del ciclismo. Por esa estructura pasaron corredores como Miguel Induráin, Pruden Induráin, Luis León Sánchez, Óscar Pereiro o Sylvain Chavanel. Esa combinación, poco habitual en una prueba de este tipo, convirtió al Kosner-Saltoki Home en un bloque singular dentro de la Titan Desert.

Tras su fallecimiento, la idea de regresar a la carrera cobró fuerza de inmediato entre compañeros, técnicos y patrocinadores. El objetivo era claro: volver al desierto para rendir tributo a quien fue el gran motor del proyecto. En la edición de este año, que arrancará el 26 de abril, serán 47 corredores los que tomen la salida en su memoria, apadrinados además por Miguel Induráin, que disputará tres etapas.

La huella de August Pascual en el ciclismo fue amplia. Además de competir, ayudó a numerosos ciclistas amateurs en su preparación para pruebas de gran exigencia y también promovió eventos de referencia como la Polar Gran Fondo La Mussara, la marcha cicloturista de Tarragona que llegó a reunir a 8.000 participantes.

Un equipo 'top'

El homenaje llega, además, después de una edición 2024 especialmente brillante para el Kosner-Saltoki Home. El equipo firmó un triplete histórico en la Skoda Titan Desert Morocco: Luis León Sánchez ganó la general, Iosu Torres y Ainara Elbusto se impusieron en Dúo Mixto y Pere Salcedo venció en Máster 60. También destacaron el segundo puesto de Konny Looser en Élite, la misma posición de Pau Marzà en Legend Man, y la cuarta plaza de Iris Gómez en Fémina Élite.

A esos resultados se sumó además el componente solidario del proyecto, que convirtió victorias y kilómetros recorridos en donaciones para la lucha contra la ELA junto a Juan Carlos Unzué.

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Ahora, el equipo volverá a Marruecos con un mensaje que conecta directamente con la figura de August Pascual: en la Titan Desert no solo se compite con las piernas, también con el corazón.