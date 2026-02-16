Tim Wellens reina en el Mar de Olivos de Jaén

Tim Wellens impuso su ley en la Clásica Jaén Paraíso Interior. El belga, del UAE Team, conquistó la sexta edición de la clásica jienense de la mano de un despliegue físico sin precedentes, resistiendo al internal 'sterrato' y al mar de olivos para conseguir aguantar una ventaja que atesoraba gracias a un optimista ataque lejano.

Nadie pudo con el corredor belga, que protagonizó una de las mayores exhibiciones de su carrera para hacer válido el dicho de 'a la tercera va la vencida'. Después de dos intentos fallidos - en los que terminó en el podio- Wellens se llevó la Aceituna de Oro y añadió su nombre al palmarés histórico de la competición, en el que destacan los de Tadej Pogacar y Oier Lazkano.

Emulando a su compañero de equipo y jefe de filas en el UAE Tadej Pogacar, Wellens se atrevió con un ataque sobre el 'sterrato' a 53 kilómetros de meta que nadie fue capaz de seguir. Si bien es cierto que Pidcock, gran favorito sobre el papel, apretó en el tramo final y comprometió seriamente su victoria, el belga supo hacer buena su ventaja para alzar los brazos en Úbeda.

Com Wellens escapado, la plata y el bronce de la Clásica de Jaén se decidieron en un sprint final entre Pidcock, Christen y Van Gils que terminó con este último por los suelos a falta de escasos metros para alcanzar la meta.

Especial mención merece el desempeño de la representación española que, si bien es cierto que no consiguió ocupar ninguno de los escalones del podio, dejó varias actuaciones destacadas. Iván Romeo, Pello Bilbao e Igor Arrieta formaron parte del grupo perseguidor hasta los últimos kilómetros, donde el empuje de Pidcock y la voluntad de Christen terminaron estableciendo un ritmo imposible de seguir.

Noticias relacionadas

Con su victoria en el Mar de Olivos, Wellens completa un día memorable para el UAE Team, que comenzó con el triunfo de Isaac del Toro en la etapa inaugural del UAE Tour y terminó con el belga levantando la Aceituna de Oro. Son ya 12 las victorias que acumula el equipo emiratí en lo que llevamos de temporada de la mano de seis corredores distintos y, en caso de conseguir mantener el ritmo, podrían pulverizar su marca personal de 97 triunfos.