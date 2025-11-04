Tim Wellens, corredor del UAE: "Consideramos la posibilidad de que Pogacar abandonara el Tour"

El esloveno Tadej Pogacar conquistó el pasado mes de junio su cuarto Tour de Francia, tras los de 2020, 2021 y 2022. Un éxito que estuvo a punto de truncarse por culpa de unos problemas en la rodilla que lastraron al corredor del UAE durante la decimoséptima etapa.

Meses después de conquistar París, con la temporada ya llegando a su fin, su compañero en la escuadra emiratí, Tim Wellens, ha desvelado en una entrevista a 'L'Équipe' que en el equipo consideraron la posibilidad de que Pogacar "abandonara el Tour". "Creo que lo mencionó, así que podemos contarlo ahora. En la etapa de Valence (etapa 17, Bollène-Valence) , me dijo: 'Tim, tenemos un problema, me duele muchísimo la rodilla'. Tanto que fue hasta el coche del médico para que lo revisaran", recuerda el ciclista belga sobre esa jornada en la que Pogacar acabó yendo al hospital tras la etapa para hacerse más pruebas.

"Le detectaron una inflamación o algo parecido, ¡y nadie lo sabía! Yo estaba convencido de que se filtraría. Tenía mucho dolor, dudábamos de que pudiera terminar. Incluso consideramos la posibilidad de que abandonara la carrera", explica el del UAE, afirmando que "en el autobús del equipo, se notaba que no estaba bien, estaba muy hidratado y había engordado".

Finalmente, Pogacar se sobrepuso a los problemas físicos para llegar el último día a la meta en París vestido de amarillo. "Fue un alivio que no se rindiera en la montaña. Todos se preguntaban por qué no atacaba, lo cual era comprensible", bromea Wellens. "Después, nos preocupaba su estado físico, pero mentalmente, me sorprendió leer que estaba deseando volver a casa. Porque, entre nosotros, lo estábamos pasando de maravilla", asegura.

Profesional y trabajador

Tim Wellens celebra su victoria en la etapa 15 del Tour / EFE

Wellens, ganador de la decimoquinta etapa del Tour de Francia, puso también en valor el trabajo de Pogacar al ser preguntado sobre si en el equipo se percibe la hostilidad con la que a veces los aficonados tratan al campeón esloveno. "Si no estuviera en su equipo, quizá también estaría harto... Pero estoy cerca de él y veo todo el trabajo que hace. Para mí, es el más profesional del equipo junto con Juan Ayuso", asegura, poniendo como ejemplo una dura jornada en Abu Dhabi de esta temporada. "

Todos estábamos cansados, pero él se fue directo a entrenar bajo el calor. Y luego, más que a quienes lo critican, veo sobre todo a sus fans: se ha convertido en una verdadera estrella. Si necesita ir al baño durante una carrera, se esconde porque en cuanto se detiene, la gente se acerca para sacarle fotos. No nos damos cuenta, pero él lo siente constantemente..."