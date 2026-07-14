Tadej Pogacar sufre para ganar: "Estaba destrozado en los kilómetros finales"

Diez etapas del Tour, tres victorias de Tadej Pogacar y cuatro del UAE Team Emirates - XRG. Un día más, el equipo emiratí ha mandado durante prácticamente toda la etapa y finalmente Pogacar ha rematado el trabajo sumando su tercer triunfo en la presente edición del Tour de Francia. "Ha sido un día increíble, el equipo ha hecho un trabajo espectacular", dijo tras cruzar la línea de meta.

La etapa de 2024, en la retina

El esloveno pudo resarcirse de lo ocurrido en esta misma etapa en 2024, cuando perdió ante Jonas Vingegaard en el sprint. "Fuimos a probar esta etapa hace tiempo, hace dos años perdí ante Jonas. Hoy tenía las piernas muy parecidas, estaba destrozado ya en los kilómetros finales", explicó. 'Pogi' reconoció que no ha disfrutado el día y que "no tenía muy claro si iba a poder ganar o no hasta el último kilómetro".

Pese a ello, era consciente de que era un día importante: "Me he acordado que es el Día de la Bastilla y he querido honrar el maillot amarillo. Gracias a los fans que han venido hoy a vernos. Ha sido un ambiente increíble".

Gestión de la carrera

'El Caníbal' expuso cómo gestionaron la carrera y las dificultades encontradas a lo largo del día. "Con mucho público no oigo nada en la radio. A diez kilómetros no sabía lo que estaba pasando. Lo que tenía en cabeza era seguir hasta la meta, a tope. Había un poco de duda en mi cabeza, sobre todo por el recuerdo de hace dos años, cuando apareció Jonas. Y estaba vacío al final, así que he tenido ciertas dudas hasta los últimos kilómetros", detalló.

Asimismo, el bicampeón del mundo explicó cómo están viviendo la carrera él y sus compañeros: "De momento, el Tour está siendo perfecto para mí, y se está ajustando perfectamente a nuestro equipo. Las subidas se ajustan a cada uno de nuestros corredores, tenemos perfiles para todas ellas. Me he podido llevar esta victoria y tener a Isaac también peleando por ese podio".

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También se mostró ilusionado con el Tour que están haciendo. "Tenemos que ser agradecidos por estos momentos, de correr la mejor carrera del mundo, en Francia. Está un poco tan lejos de nuestras casas. Hay que disfrutarlo, ver las banderas de Eslovenia, que nos emociona mucho, y disfrutar de la carrera", finalizó.