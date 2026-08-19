Tadej Pogacar, a punto de renovar con el UAE hasta 2032

Es la noticia del año en el mundo ciclista. Tadej Pogacar va a renovar con el UAE Team Emirates - XRG hasta 2032, por lo que -si todo va bien- cumplirá 13 temporadas en el equipo emiratí. Si alguien ya se había cansado de la superioridad del pentacampeón del Tour de Francia, más vale que se cargue de paciencia porque hay 'Pogi' para rato.

El esloveno actualmente tiene 27 años -cumplirá 28 el próximo 21 de septiembre- y está en el mejor momento de su carrera deportiva hasta la fecha. Desde sus inicios, el nivel siempre ha sido altísimo, pero en los últimos tiempos ha adquirido una madurez y una lectura de carrera que le permite dominar cada carrera en la que compite sin gastar un gramo de fuerza más de lo necesario.

La ley UAE

En un ciclismo dominado por los equipos transatlánticos, el UAE es el mejor ejemplo de ello. Tadej Pogacar es el mejor ciclista del mundo y el debate histórico cada vez parece más claro que también lo gana él. En un conjunto que se puede permitir fichar todo lo que quiera y que cuenta con corredores que en otros equipos serían los líderes indiscutibles, la figura del bicampeón del mundo lo acapara todo.

Pogacar es consciente de ello. Sin ir más lejos, en el final del Tour de Francia de este año, no dudó en elogiar la actuación de su compañero y gregario de lujo, Isaac del Toro, a quien ve como su sucesor. A sus 22 años, debutó en la 'Grande Boucle', finalizó en un meritorio tercer puesto y obtuvo una victoria de etapa.

Pogacar y Del Toro, en su paso por meta / EFE

"No voy a correr mucho más tiempo y él tiene un potencial y talento increíble para ser mi relevo", dijo el esloveno, que reconoció el talento del mexicano: "Pudo correr el Giro, la Vuelta o cualquier otra carrera, pero vino aquí a darlo todo por el grupo. Verle en el podio es simplemente increíble. Estoy muy feliz por él porque conectamos muy bien y tenemos una gran relación".

Próximo reto: la Vuelta a España

En el equipo desde el 2019, cuando se dio a conocer al mundo entero ganando dos etapas en aquella edición de la Vuelta a España, ya hay pocas carreras que se les resistan. Cinco veces ganador del Tour de Francia, ganador del Giro de Italia en su única participación, bicampeón del mundo, cinco Lombardía, cuatro Lieja - Bastoña - Lieja, cuatro Strade Bianche, tres Tour de Flandes.... El palmarés es larguísimo.

Pero todavía tiene alguna cuente pendiente. La primera la puede saldar en las próximas semanas, cuando competirá en la Vuelta a España por primera vez desde aquel lejano debut en 2019. El siguiente desafío es la París-Roubaix, que lleva resistiéndole los dos últimos años, tras perder ante Mathieu van der Poel y Wout van Aert.

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Un jovencísimo Pogacar sorprendió al mundo del ciclismo en la Vuelta a España 2019 / EFE

La guinda serían los Juegos Olímpicos, fecha marcada en rojo en Los Ángeles 2028. El esloveno se colgó el bronce en Tokio 2020 y pudo tachar el objetivo de obtener el oro en París 2024, pero no acudió a la cita alegando fatiga extrema en una renuncia por sorpresa que muchos asociaron a la ausencia de su pareja Urska Zigart en la lista olímpica femenina. Hasta 2032, Tadej Pogacar tiene de tiempo de sobras para ganarlo todo y repetir una y otra vez.