Tadej Pogacar, favorito para la Bicicleta de Oro 2026

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) en hombres y la francesa Pauline Ferrand Prévot en mujeres son los favoritos para ser reconocidos con la Bicicleta de Oro como los mejores ciclistas de la temporada 2025, según la lista anunciada de candidatos.

Pocas dudas en el apartado masculino con Pogacar, campeón del Mundo, de Europa, del Tour de Francia y con un total de 20 triunfos en el ejercicio 2025, cifras imbatibles que le conducen al líder del UAE hacia su tercera Bicicleta de Oro, trofeo que ya logró en 2021 y 2024 y que otorga la revista especializada francesa Vélo Magazine con un jurado conformado por periodistas de 20 países.

En la lista de finalistas Pogacar comparte tal honor con compañeros de equipo, como el portugués Joao Almeida, con 11 triunfos en la temporada, entre ellos la Itzulia, Tour de Romandía y Vuelta a Suiza, además de la segunda plaza en la Vuelta.

Otro finalista del UAE es el mexicano Isaac del Toro, de 21 años, segundo en el Giro de Italia, con 18 victorias contabilizadas en 2025.

En el listado de aspirantes figuran el ganador de la Vuelta y segundo en el Tour, el danés Jonas Vingegaard, el belga Remco Evenepoel, campeón de Europa y del Mundo en contrarreloj, con 8 triunfos en la temporada.

La nómina de finalistas la completan el irlandés Ben Healy (EF Education), el danés Mads Pedersen (Lidl Trek), el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) y el británico vencedor del Giro de Italia Simon Yates (Visma).

Ferrand Prévot candidata en mujeres

En categoría femenina el pronóstico no está tan claro como en el apartado masculino. La francesa Pauline Ferrand Prevot (Visma), ganadora del Tour de Francia y de la París Roubaix cuenta con elevadas opciones al galardón.

En un segundo escalón de la lista optan a la Bicicleta de Oro la italiana Elisa Longo Borghini (UAE), campeona nacional y del Giro, la mauriciana Kimberley Le Court (Insurance Soudal), la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram), las neerlandesas Demi Vollering (FDJ), ganadora de Vuelta a España, Itzulia y Strade Bianche, Lorena Wiebes, Puck Pieterse (Fenix Deceuninck) y Mischa Bredewold (SD Worx) y la suiza del Movistar Marlen Reusser.

La vencedora será quien suceda en el palmarés a la belga Lotte Kopecky, doble campeona mundial.