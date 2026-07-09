Tadej Pogacar confiesa el plan: "No queríamos el maillot amarillo, solo dinamitar la carrera"

Primera etapa de alta montaña del Tour de Francia 2026 y primer golpe encima de la mesa de Tadej Pogacar. El esloveno ganó la sexta etapa del Tour de Francia con claridad y con una facilidad pasmosa delante de su máximo rival, Jonas Vingegaard. Además volvió a situarse líder de la general, aunque aseguró que su objetivo no era vestirse de amarillo, solo dinamitar la carrera.

"Teníamos mucha motivación con esta etapa, todo el equipo desde por la mañana lo decía en el desayuno y yo me desperté a las 7 de la mañana, muy nervioso y le dije a mi madre que íbamos a dinamitar la carrera", desvelaba 'Pogi', dejando clara su ambición en esta carrera. No obstante, el nuevo líder no esperaba tanta ventaja. "No esperábamos tantas diferencias y el líder se ha caído y por eso ha perdido el maillot amarillo", dijo el ciclista del UAE. Vaya motor llevas, amigo.

Asimismo, 'El princípito' deseó una buena recuperación a Torstein Træen: "Me hubiera gustado que lo hubiera mantenido, ha sido una pena que se haya caído y espero que se recupere y pueda acabar el Tour".

El resultado del plan

Como suele ser de constumbre viniendo de Pogacar, agradeció el trabajo de sus compañeros: "No esperaba que tuviéramos tantas diferencias, el plan era dejarlo todo y que pasara lo que fuera. Podíamos haber explotado, pero nos ha salido bien, el equipo ha hecho un gran trabajo", agregó el corredor, que se dirige hacia su quinta victoria general en el Tour.

Además, 'Pogi' ha calificado este triunfo como uno de los cinco mejores. "Me ha traído recuerdos de aquella etapa, también en el Tourmalet, de 2023, cuando me rompí la mano. Me ha traído muchos recuerdos de un final similar. Pero sí, es una victoria realmente increíble. Es una de las más satisfactorias, sin duda", ha maniestado el genio esloveno.

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Por último, el bicampeón mundial se mostró satisfecho con su estado de forma. "Esto confirma que hemos preparado muy bien este Tour. Ahora tenemos un par de días en los que podemos relajarnos un poco, aunque siempre hay que mantenerse atentos y el equipo tendrá que seguir trabajando", aseguró.