Tadej Pogacar, un aficionado más en el final del Tour de Francia femenino

El Tour de Francia femenino ha dejado imágenes anecdóticas y divertidas para el aficionado. También se han dejado ver rostros conocidos del mundo del ciclismo, así como estrellas actuales que se han acercado a ver la carrera por distintas razones. Dos de ellos han sido la pareja de moda en el ciclismo mundial: Tadej Pogacar e Isaac del Toro. Los corredores del UAE Team Emirates - XRG se acercaron a ver la carrera por un buen motivo: apoyar a sus novias.

No es la primera vez que Pogacar se deja ver en una carrera del WorldTour femenino. Siempre que sus obligaciones y el calendario se lo permite, intenta ir a ver a su pareja, Urska Zigart, en sus carreras. Del mismo modo lo hace Zigart, que siempre está al lado de 'Pogi' en sus triunfos más importantes.

Un aficionado más

Tras ganar su quinto Tour de Francia, el mejor ciclista del mundo se tomó unos días de descanso lejos de los focos después de unos días muy intensos siendo el centro de atención. Ahora, con el reto de la Vuelta a España en el horizonte (queda 12 días para que empiece), que empezará desde Mónaco -donde reside actualmente-, empieza a calentar motores para lanzarse hacia la victoria de la última gran vuelta que falta en su palmarés.

Aprovechando que la 'Grande Boucle' femenina finalizaba en Niza -muy cerca del Principado-, el esloveno compaginó sus entrenamientos habituales con estar en la carretera apoyando a Urska Zigart, corredora del AG Insurance–Soudal. Evidentemente, no pasó desapercibido para nadie y también ya estuvo en la etapa del Mont Ventoux.

Del Toro, en modo auxiliar

El UAE es noticia compita o no. Mientras sus compañeros estaban en Vuelta a Burgos, Tour de Polonia y Vuelta a Portugal, Pogacar no fue el único que estuvo atento al Tour de Francia femenino. Su compañero, amigo y gregario de lujo, Isaac del Toro, también tenía un compromiso muy importante. Su pareja, la mexicana Romina Hinojosa, finalizaba su primer Tour.

La corredora del Lotto Intermarché Ladies tuvo una carrera muy complicada, ejerciendo de gregaria y apoyando a sus compañeras en todos los terrenos. Más de un día estuvo al límite de superar el tiempo de corte de la etapa. Sin embargo, este domingo contó con un gran revulsivo. Isaac del Toro se puso manos a la obra, se cambió el maillot de ciclista por el de auxiliar y repartió a bidones en el Col d'Èze.

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El mexicano, a diferencia de Pogacar, no estará en la Vuelta a España y tiene unos merecidos días de descanso más tras debutar en la gran ronda francesa y obtener un meritorio tercer puesto.