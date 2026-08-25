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Tadej Pogacar afianza el liderato de La Vuelta: "Todos iban a ir a por mí y he decidido atacar"

El esloveno ganó su segunda etapa en esta edición, la cuarta en La Vuelta a España, con 2:39 sobre el grupo principal

Un Pogačar superlativo se impone en la cuarta etapa

Un Pogačar superlativo se impone en la cuarta etapa

Un Pogačar superlativo se impone en la cuarta etapa / @lavuelta

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Manel Ibañez

Manel Ibañez

Cuarta etapa de La Vuelta a España 2026 y, si no ocurre ninguna circunstancia inesperada, parece que ya está vista para sentencia. Tadej Pogacar atacó en la segunda ascensión del día, la Collada de Beixalís, a 50 km de meta, y fue ganando terreno hasta alcanzar los 2:39 con los que cruzó la línea de meta en Andorra la Vella. Ahora es más líder de la carrera con 3 minutos y 21 segundos sobre Primoz Roglic.

Pogacar actuó en consecuencia al plan de carrera planteado por sus rivales. "Yo ya no tenía compañeros y he pensado que, si ahora todos los de la general se van a poner contra mí, preferiría irme, atacar, esperar a hacer hueco, que no me pudiesen encerrar" contó el líder del equipo UAE, que reconoció que pese a la gran exigencia del perfil de la etapa, había sido "un día muy bonito".

Asimismo, el pentacampeón del Tour de Francia se mostró muy satisfecho por el desarrollo de la jornada. "Cualquier ventaja es buena; hoy ha sido un buen día y tengo muchísima confianza de cara a los demás días. A partir de aquí, día a día. Hemos entrado en nuestra carrera, en nuestro plan de carrera", manifestó en la capital del Principado.

Grandes recuerdos

La etapa, disputada integramente en Andorra, le traía muy buenos recuerdos a 'Pogi'. Su primera victoria en una Gran Vuelta fue en la gran ronda española, en el mismo país vecino, el 1 de septiembre de 2019. El propio Tadej reconoció que "aquel fue uno de los mejores momentos de mi carrera" como este. "El de hoy también va a ser un día inolvidable", dijo.

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No obstante, pese a la ventaja, el vigente Campeón del Mundo no da el trabajo por hecho, sabe que La Vuelta es larga y que hay que ir día a día. "Tengo una buena ventaja. Habrá que hacer lo mejor para controlar las etapas cada día. Sabemos que va a ser exigente, pero estamos preparados para hacerlo", finalizó.

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