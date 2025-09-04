Sylvan Adams, el propietario del equipo de Israel en La Vuelta respaldado por Netanyahu

La Vuelta a España se ha visto envuelta en el conflicto político-bélico entre Israel y Palestina, permitiendo al equipo israelí Israel–Premier Tech competir en la Ronda Española este 2025, lo que ha provocado un alud de protestas propalestinas en casi cada etapa de ésta.

En este sentido, el propietario (o uno de los principales impulsores financieros) del equipo es el empresario israelí-canadiense Sylvan Adams, un hombre con una historia curiosa y con un fuerte vínculo con Benjamin Netanyahu, con el que tratan de impulsar el nombre y la imagen de Israel internacionalmente.

El inversor, nacido en 1958 en Montreal (Canadá), es hijo de inmigrantes judíos rumanos y es parte del proyecto ciclista desde 2015, ayudando económicamente a impulsar su transformación desde la Israel Cycling Academy hasta convertirse en un equipo WorldTour y luego ProTeam.

En los inicios, el equipo fue fundado por Ron Baron y el ex ciclista Ran Margaliot, pero la incorporación de Adams fue clave para que la estructura creciera y alcanzara visibilidad internacional. De hecho, fue quien facilitó, por ejemplo, que el Giro d’Italia comenzara en Israel en 2018 (financiado en gran parte con su patrimonio, fue la primera vez que una gran vuelta ciclista comenzó fuera de Europa), y ayudó a llevar el equipo del nivel continental hasta el WorldTour, su mayor apuesta deportiva y diplomática.

Según Óscar Guerrero, director del equipo, "el propietario es un apasionado del ciclismo" y mantiene "su vida privada y sus pensamientos" políticos separados de la gestión del día a día del equipo: "Nunca ha habido una postura política en el equipo".

A pesar de ello, Adams se ha declarado sionista en varias ocasiones y ha apoyado la visión de Netanyahu y sus acciones en Gaza.

¿De dónde viene su fortuna?

El "autoproclamado embajador de Israel" heredó parte del negocio inmobiliario familiar en Canadá y alcanzó una notable fortuna, lo que le permitió, a partir de los 2000, dedicarse a proyectos filantrópicos y culturales más que a la gestión directa de empresas. Ahora, destina gran parte de su tiempo y recursos a mejorar la imagen internacional de su país, donde vive desde 2015 con su esposa Margaret y sus dos hijos.

Su padre, Marcel Adams, fue un inmigrante judío rumano que sobrevivió al Holocausto y llegó a Canadá en 1951. Marcel fundó la empresa Iberville Developments en 1958, que con el tiempo se convirtió en una de las mayores compañías privadas de bienes raíces en Canadá, especializada en centros comerciales, oficinas y propiedades residenciales.

Por su parte, Sylvan estudió administración y se incorporó a Iberville Developments, en la que trabajó por décadas. Llegó a ser CEO y luego presidente de la compañía, consolidando y expandiendo el portafolio inmobiliario, sobre todo en Montreal y otras ciudades canadienses y se retiró en 2015, tras vender sus participaciones.

Según estimaciones recientes de Forbes, el patrimonio neto de Sylvan Adams se valora en aproximadamente 2 800 millones de dólares estadounidenses (USD).

A nivel deportivo, es ciclista amateur competitivo y ha ganado títulos en campeonatos mundiales máster en pista. Pese a que es una persona discreta a nivel público y no suele hablar de su vida privada, considera el ciclismo como un vehículo de salud, convivencia y visibilidad internacional y gracias a su gestión, ha traído a Israel a artsitas como Madonna y al 'Grand Départ' del Tour de Francia en 2026.

Mezcla de mecenas moderno y activista cultural, no solo financia, también se involucra en la planificación y promoción de proyectos en judo, natación, fútbol, así como el Instituto Weizmann y misiones espaciales israelíes. Su tono público es optimista, diplomático y pragmático. Repite con frecuencia que su objetivo es “mostrar lo mejor de Israel al mundo”, aunque los críticos señalan que utiliza el deporte para fines de 'sportswashing' (lavado de imagen política).

Sus colaboradores, en cambio, lo describen como un apasionado del ciclismo y la cultura, con una genuina obsesión por situar a Israel en el mapa mundial y cuentan que es "muy accesible" y que es “más feliz en maillot que en traje”.