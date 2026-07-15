Susto de Pogacar en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia: "Me he visto en el suelo"

Se esperaba que la etapa 11 del Tour de Francia estuviera marcada por la tranquilidad hasta el sprint final tras el gran desgaste hecho el día anterior. Sin embargo, el pelotón decidió poner velocidad de crucero y marcar el nuévo récord de velocidad media en una etapa del Tour: 50,91 km/h. Soren Waerenskjold (Uno-X) se llevó la victoria tras completar los 161,3 kilómetros de la etapa en 3 horas, 10 minutos y 6 segundos. Todo ello, en un día en el que estuvimos cerca de perder al líder, Tadej Pogacar.

El pelotón superó la anterior marca histórica, que databa de la 4ª etapa del Tour de Francia de 1999, donde Mario Cipollini se llevó el triunfo tras un día a 50,356 km/h de media. Semejante velocidad complicó todos lo aspectos de la carrera: recuperación de pinchazos o caídas, avituallamientos, paradas para hacer las necesidades...

Un bidón peligroso

En uno de esos puntos de avituallamiento, Tadej Pogacar vivió un momento peligroso con un bidón de otro equipo. "En el Tour todos los días puedes perder y hoy es un buen ejemplo de ello. He tenido un momento que casi me caigo con un bidón que estaba en la carretera. Me he asustado bastante, porque me he visto en el suelo", explicó 'Pogi' en la zona mixta, recalcando que el día era "cuestión de supervivencia".

Afortunadamente, todo salió bien al final y el esloveno volvió a subir al podio, esta vez en Nevers, vestido de amarillo. "He conseguido mantenerme en pie, así que todo bien al final", añadió. Pese a ello, se mostró encantado con la etapa. "Fue genial participar en la etapa más veloz de la historia del Tour", comentó.

Un buen Tour para él

En este tipo de etapas con final al sprint, tanto el propio Pogacar como todos los favoritos se mantienen al margen e intentan quedarse en la parte trasera del grupo principal para garantizar su seguridad. Sobre todo, entrados en la zona de seguridad donde el tiempo ya es el mismo para todos en caso de caída o avería mecánica.

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Superado el ecuador del Tour, 'Pogi' mantiene una buena ventaja respecto a Jonas Vingegaard: 3 minutos y 36 segundos. En ese sentido, compartió sus sensaciones. "Hasta ahora no he tenido ningún contratiempo, no solo en mi forma física, también en lo que sucede fuera del ciclismo, en la manera en la que me siento, en el sueño.... Todo va bien en este Tour. Las sensaciones son excelentes", finalizó.