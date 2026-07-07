De superar un cáncer a vestirse de amarillo: la historia de superación de Torstein Træen, el nuevo líder del Tour de Francia

Las grandes competiciones deportivas siempre dejan historias imperdibles. En el ciclismo, muchos corredores han llegado al profesionalismo por caminos inesperados o superando baches muy importantes en sus vidas. Al igual que en el Mundial de fútbol, el Tour de Francia permite conocer ciclistas que para el gran público tal vez no son tan conocidos como los Pogacar, Vingegaard o Evenepoel. Torstein Træen (Uno-X Mobility), nuevo líder de 'La Grande Boucle', guarda una historia de superación personal que merece ser conocida.

Es la segunda Gran Vuelta que lidera el noruego. El año pasado, cuando todavía militaba en las filas del Bahrain - Victorious, se vistió de rojo en la etapa 6 de la Vuelta a España que finalizó en Pal (Andorra). Como en la jornada de hoy, la fuga cogió una gran ventaja y el mejor colocado en la general, Træen, se puso líder con 2:33 sobre el principal favorito, Jonas Vingegaard.

Traeen, vestido de rojo en La Vuelta a España / EFE

Un cáncer detectado en un control antidopaje

Entonces, con una gran emotividad, contó lo que le había ocurrido un tiempo atrás. "Para mí es una historia después de superar aquella enfermedad que me trastocó la vida", comentó. Sucedió en 2022. Le detectaron un cáncer testicular a tiempo gracias a un control antidopaje. Los valores de su sangre eran anormales y tras visitar a especialistas se sometió a una operación de urgencia.

"Podrías estar gravemente enfermo", le dijeron. Sus niveles de HGC en sangre eran altísimos y los doctores dijeron que es una causa de cáncer en los hombres. Traeen pensó que era una tontería, pero a los pocos días le anunciaron que tenía cáncer testicular; concretamente, un tumor maligno de 15 milímetros.

El ciclista noruego contó su historia por primera vez tras la tercera etapa del Tour de Langkawi en octubre de 2022, cuando corría en el EF Education - Easypost. Lo hizo con total naturalidad, pero al no ser una de las grandes estrellas del pelotón internacional, su caso pasó desapercibido. Menos de tres meses después de haber sido intervenido quirúrgicamente con extirpación de un testículo incluida, siguió entrenando y regresó a la competición.

Noruega lidera el Tour cinco años después

Lo que ha sucedido en el día de hoy no es solo un hito para el propio Torstein Træen, sino también para su país. El último noruego en ser líder del Tour de Francia es Alexander Kristoff, quien vistió el maillot amarillo tras ganar la primera etapa de la edición de 2020 en Niza. Træen es el tercer noruego en liderar el Tour, tras el mencionado Kirstoff y la leyenda Thor Hushovd, quien lo hizo durante seis etapas en 2011.

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Torstein Træen, tercer noruego que es líder del Tour de Francia / YOAN VALAT

Otros ciclistas noruegos, como el propio Kristoff, han conseguido victorias de etapa y portado otros maillots (como el de la montaña) en años recientes. No obstante, Jonas Abrahamsen fue el último en lograr un triunfo parcial, en la etapa 11 del Tour de Francia de 2025.