El sueco Jakob Soderqvist sucede a Iván Romeo y es nuevo campeón del mundo de 'crono' sub-23

El sueco Jakob Soderqvist (Lidl-Trek) ganó la medalla de oro en la contrarreloj individual sub-23 que cerró este lunes la segunda jornada de los Mundiales de Ciclismo en Ruta de Ruanda, sobre un duro recorrido en Kigali de 31,2 km que completó en un tiempo de 38 minutos y 24 segundos. De esta manera, es el sucesor del español Iván Romeo, quien se proclamó campeón el año pasado en Zúrich.

Soderqvist (Sundsvall, 2003) partía como favorito y lo confirmó en cada uno de los tres puntos intermedios de cronometraje del recorrido, que incluyó una doble ascensión a la cota de Nyanza y la final a la de Kimihurura. Fue el único que bajó en la prueba de los 39 minutos, rodando a un promedio de 48,7 km/h, solo 0,2 km/h menos que el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) el día anterior aunque sobre una distancia de 9,4 km más.

Tras el sueco, doble campeón nacional de la especialidad, se clasificaron el neozelandés Nate Pringle (Red Bull-Bora) con un tiempo de 39:28.39 y el francés Maxime Decomble (Groupama-FDK) con 39:28.56. La pelea por la medalla de plata se resolvió por una diferencia de tan solo 17 centésimas.

Héctor Álvarez, primer español

De los representantes españoles, el alicantino Héctor Álvarez (Lidl-Trek) hizo una contrarreloj en la que supo regular los esfuerzos siempre dentro de los diez mejores tiempos para acabar en novena posición, a 1:49 del vencedor. El catalán Adrià Pericas (UAE Emirates) estuvo algo por debajo de lo esperado y no pudo colarse en el top-10 con un tiempo de 40:34 que le situó en el duodécimo puesto.