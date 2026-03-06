Strade Bianche 2026: horario, recorrido, tramos de 'sterrato', perfil y dónde ver por TV y en directo con Pogacar

La Strade Bianche da paso a una nueva edición este sábado 7 de marzo. Considerada por muchos como el 'sexto Monumento' del ciclismo, la Clásica de La Toscana vuelve a escena en una edición que promete ediciones fuertes y puede traer grandes cambios en el palmarés histórico de la competición.

Con inicio y final y Siena, la presente edición de la Strade Bianche cuenta con 202,6 kilómetros y cerca de 3.500 metros de desnivel, dato que llama la atención al no presentar ningún puerto categorizado. Un año más, a pesar de su reducción de 16 a 14 sectores, el 'sterrato' volverá a ser el gran foco de atención de la carrera, destacando los pasos por el recientemente rebautizado como el 'sector Pogacar' (antes Colle Pinzuto), el Monte Sante Marie y Le Tolfe.

Un año más, la disputa de la Strade Bianche ha reunido en La Toscana a algunos de los grandes nombres del pelotón. Isaac del Toro, Paul Seixas, Tom Pidcock o Wout van Aert han demostrado tener nivel de sobra para poder imponerse en esta carrera, aunque la presencia del tres veces campeón Tadej Pogacar propicia que el resto de aspirantes pasen a un segundo plano.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Strade Bianche 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Strade Bianche 2026?

¿A qué hora empieza la Strade Bianche 2026?

Horario de salida : 11:40 horas (CET).

: 11:40 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:43 horas (CET).

¿Dónde ver la Strade Bianche 2026 por TV y online?

En España, la Strade Bianche 2026 se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 2, que conectará a partir de las 14:20 horas (CET).

