Strade Bianche 2026, en directo: la clásica italiana con Pogacar hoy, en vivo
Sigue en directo en SPORT la presente edición de la Strade Bianche (14:20 horas en Eurosport 2), con Tadej Pogacar como gran favorito
Xavier Zapater
50,9 KM A META
Tadej Pogacar sale ya de este tramo de grava y se acerca al noveno sector, que se encuentra a poco más de un kilómetro, en el Colle Pinzuto.
53,2 KM A META
Ahora sí, entramos en el octavo tramo de 'sterrato'. Podemos estar llegando al momento en el que algún perseguidor cambie de ritmo para intentar alcanzar a Pogacar.
54,4 KM A META
Sigue la reagrupación por detrás. Healy y Kron se unen al grupo, formado ya por siete perseguidores. Y atención, porque se podrían sumar hasta ocho más, que se acercan con el paso de los kilómetros.
57,8 KM A META
4,1 kilómetros nos separan del octavo sector de grava. Ya habremos superado así más de la mitad de tramos de 'sterrato' de esta Strade Bianche 2026.
61,5 KM A META
El grupo perseguidor que más cerca está de Pogacar vuelve a estar formado por cinco corredores. Del Toro y Seixas han sido alcanzados por Pidcock, Jorgenson y Grégoire.
Eso sí, están a más de un minuto y 10 segundos del esloveno, cabeza de carrera.
63,9 KM A META
Pogacar no quita el pie del acelerador. Sigue apretando los dientes el esloveno, que ya ha aumentado la distancia con Seixas y del Toro a más de un minuto.
65,8 KM A META
Healy y van Aert se unen al tercer grupo, donde también está Pidcock. Se reagrupa por detrás la carrera.
68,8 KM A META
Rumbo al octavo sector de 'sterrato', Pogacar se encuentra 40 segundos por delante de Isaac del Toro y Paul Seixas. Un poco más atrás, a 50 segundos de la cabeza de carrera, encontramos a Pidcock, Jorgenson y Grégoire.
72,4 KM A META
Se acaba el séptimo tramo de grava y Pogacar ya ha reventado la Strade Bianche. Quiere su tercer entorchado consecutivo en la 'Clásica de la Toscana' y se ha escapado a cerca de 45 segundos del grupo perseguidor.
¡EL MOMENTO DEL ATAQUE!
Así ha sido el ataque que ha lanzado Tadej Pogacar y que le ha servido para abrir hueco con el resto de corredores. Impresionante una vez más el esloveno, escapándose en el séptimo sector de 'sterrato', en el Monte San Marie.
