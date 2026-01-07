¡Sorpresón en el pelotón! Simon Yates anuncia su retirada a los 33 años

La temporada ciclista todavía no ha arrancado, pero ya ha tenido lugar una de las noticias más inesperadas. Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia y uno de los hombres fuertes del Visma Lease a Bike, ha anunciado su retirada del ciclismo profesional a los 33 años de edad.

“He tomado la decisión de retirarme como ciclista profesional", empezó sin rodeos a través de un comunicado emitido por el Team Visma. A pesar de tratarse de una decisión tan sorprendente como inesperada, el propio Yates confirma que "no es una decisión que haya tomado a la ligera. Lo he estado pensando durante mucho tiempo y siento que ahora es el momento correcto para dar un paso al lado desde el deporte".

De este modo, el Team Visma pierde a uno de sus mayores activos a las puertas del inicio de la temporada. Más allá de su imponente victoria en el Giro de Italia 2025 frente a un Isaac del Toro que cedió en la penúltima etapa, Yates cuelga la bicicleta con 36 victorias como profesional y La Vuelta a España 2018 en sus vitrinas.

Yates, ganador del Giro 2025 / GIRO

El comunicado de Simon Yates

“Queridos todos,

He tomado la decisión de retirarme como ciclista profesional.

Esto puede pillar por sorpresa a muchos pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. Lo he estado pensando durante mucho tiempo y siento que ahora es el momento correcto para dar un paso al lado desde el deporte.

El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de memoria. Desde cuando competía en la pista del velódromo de Mánchester a competir y ganar en algunos de los mayores escenarios y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha marcado cada capítulo de mi vida.

Me siento profundamente orgulloso de lo que he logrado y muy agradecido por las lecciones que me ha dado. Mientras que las victorias siempre permanecen, los días duros y los contratiempos también son importantes. Me han enseñado resiliencia y paciencia, y han hecho que los éxitos signifiquen mucho más.

A todos aquellos que me han apoyado durante todo este camino, desde el staff a mis compañeros: vuestra fe inquebrantable y lealtad han hecho posible que alcanzase mis sueños. Cuando yo dudaba de mi mismo, vosotros no dudabais de mí. Gracias.

A mi equipo, el Visma | Lease a Bike: gracias por comprender y apoyar mi decisión por retirarme ahora. Me habésis dado la oportunidad de reescribir mi historia y con vuestra confianza y convicción, lo hemos logrado juntos. Gracias.

A mi familia: habéis compartido los sacrificios que vienen con el deporte. Las ausencias y los cumpleaños en los que no pude estar nunca fueron fáciles, y aún así entendisteis lo que significaba este viaje para mí y me apoyasteis de forma incondicional. Os debo más de lo que jamás podré expresar. Gracias.

Me retiro del ciclismo profesional con orgullo profundo y con una sensación de paz. Este capítulo me ha dado más de lo que jamás habría imaginado. Memorias y momentos que permanecerán conmigo para siempre después de terminar mi carrera y a la espera de qué es lo próximo que está por venir.

Gracias por el viaje

Simon Yates".