Sorpresas y decepciones de La Vuelta a España 2025

El contrapunto de Torstein Træen. Teóricamente, Antonio Tiberi debería haber estado en la posición de su compañero, pero no ha estado a la altura. El italiano no termina de rendir en las grandes vueltas de 3 semanas y prácticamente no se le ha visto. En el Giro de Italia ya terminó lejos (17º), pero por lo menos fue protagonista en la fuga de varias jornadas. En La Vuelta ni eso. Prácticamente no se le ha visto por la televisión y en las fugas ni se le ha olido. Rendimiento muy decepcionante de Tiberi, que ha finalizado 41º.