CICLISMO
Sorpresas y decepciones de La Vuelta a España 2025
Con La Vuelta terminada, es momento de repasar las actuaciones (positivas y negativas) de algunos ciclistas
La Vuelta a España 2025 ha dejado varios nombres propios, como los Vingegaard, Almeida, Philipsen, Pederson, Vine y compañía. Pero también hay otros que, positiva o negativamente, han sido tema de conversación durante las tres semanas de carrera. A continuación, vamos a repasar diez de ellos (5 positivos y 5 negativos).
Gratas sorpresas de La Vuelta 2025
Torstein Træen (Bahrain Victorious)
Torstein Træen sorprendió muy pronto en La Vuelta. Gracias a la exitosa fuga de la etapa 6 con final en Pal (Andorra), se situó líder de La Vuelta a España 2025 y fue el portador del maillot rojo durante 4 etapas (de la 7 a la 10). Pero su actuación no terminó ahí. Su buen papel en las etapas más exigentes de montaña (14º en el Angliru, 11º en La Farrapona, 8º en el Morredero y 12º en la Bola del Mundo) le permitieron mantenerse en el top-10 de la clasificación general hasta finalizar en 9º puesto. El mejor Bahrain Victorious de La Vuelta a España 2025.
Jaume Guardeño (Caja Rural - Seguros RGA)
Probablemente, pocos conocían su nombre antes de esta Vuelta. Jaume Guardeño ha sido la mejor noticia del ciclismo español estas tres semanas. Este joven valenciano de 22 años hasta el momento había hecho un año muy discreto, pero se ha destapado y ha mostrado su mejor versión hasta la fecha. 14º en la clasificación general y con buenas actuaciones en las etapas más duras, destacando principalmente el 12º puesto en el alto del Morredero.
Markel Beloki (EF Education - Easypost)
Markel Beloki no ha tenido una temporada fácil. Tras tener que abandonar la Vuelta al País Vasco, no se sentía bien y le costaba entrenar, lo que le llevó a realizarse pruebas que revelaron que tenía mononucleosis y estuvo apartado unas cuantas semanas. Volvió a las competición en el Tour de Austria con buenas sensaciones que se confirmaron con la victoria global en el Tour de Alsacia. En esta Vuelta a España, ha sido protagonista en varias fugas del día, mostrando buenas piernas y con buenos resultados en las etapas 9 (8º) y 12 (9º). Mejor EF en la CG final (50º).
Raúl García Pierna (Arkea - B&B Hotels)
Raúl García Pierna ya demostró buenas piernas en el Tour de Francia (12º en Hautacam) y dejó buenas sensaciones de cara a La Vuelta a España. Desafortunadamente, tuvo que abandonar en la etapa 10 a raíz de una caída, pero en los días anteriores dejó muy buenos resultados: 3º en Cerler y 5º en Valdezcaray, y estaba 14º en la CG. Sin duda, su lesión fue una verdadera lástima porque habría tenido serias opciones de ganar una etapa.
Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team)
Todos esperábamos que hiciera una buena clasificación general, pero seguro que pocos imaginaban que Tom Pidcock se colaría en el podio de La Vuelta (3º). Su Vuelta a España ha sido excelente. Muy regular y constante, mostrando pocas debilidades en las etapas más exigentes. Podía tener algún momento flojo, pero siempre se rehacía. Se quedó cerca de la victoria en Morredero y Valdezcaray, 2º en ambos finales. Sin duda, su mejor gran vuelta hasta la fecha.
Decepciones de La Vuelta 2025
Ben O'Connor (Team Jayco AlUla)
El rendimiento de Ben O'Connor ha estado muy lejos de lo esperado. Su abandono en la etapa del Angliru fue la gota que colmó el vaso de una Vuelta realmente decepcionante. Tras su segundo puesto el año pasado y viniendo de su 11º lugar en la CG del Tour de Francia unas semanas atrás, se esperaba al australiano como uno de los hombres seguros a estar en el top-10. Sin embargo, desde el primer día de alta montaña ya estuvo muy lejos de los mejores. La irregularidad de O'Connor ha vuelto a ser la protagonista.
Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)
El contrapunto de Torstein Træen. Teóricamente, Antonio Tiberi debería haber estado en la posición de su compañero, pero no ha estado a la altura. El italiano no termina de rendir en las grandes vueltas de 3 semanas y prácticamente no se le ha visto. En el Giro de Italia ya terminó lejos (17º), pero por lo menos fue protagonista en la fuga de varias jornadas. En La Vuelta ni eso. Prácticamente no se le ha visto por la televisión y en las fugas ni se le ha olido. Rendimiento muy decepcionante de Tiberi, que ha finalizado 41º.
Giulio Ciccone (Lidl-Trek)
Otro italiano que ha estado muy lejos del rendimiento esperado. Giulio Ciccone llegaba a La Vuelta con buenas sensaciones tras ganar la Clásica de San Sebastián y terminar 5º en la Vuelta a Burgos. Sin embargo, en La Farrapona se le fueron todas las opciones de hacer una buena general. Empezó muy fuerte, siendo uno de los candidatos a ser una dura competencia para Vingegaard, pero las montañas asturianas fueron demasiado para él. A partir de ahí, el líder del Lidl-Trek en las montañas estuvo desaparecido hasta la penúltima etapa en la Bola del Mundo, donde finalizó 8º. Ha terminado 18º en la CG, el mejor Trek.
Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)
La Vuelta del equipo Astana, en general, ha sido decepcionante. A excepción de Harold Tejada (12º en la CG), los Poels, Higuita y Fortunato -entre otros- han rendido muy por debajo de lo esperado. Principalmente, Lorenzo Fortunato. El italiano llegaba a La Vuelta tras haber sido con solvencia el vencedor de la clasificación de la montaña en el Giro de Italia y protagonista en muchas fugas. Además, finalizó 2º en la CG de la Vuelta a Burgos. En esta Vuelta, a excepción de las etapas con final en Pal (3º) y en Valdezcaray (10º), ha estado totalmente desaparecido. Vuelta a España muy decepcionante de Lorenzo Fortunato (48º en la CG).
Emanuel Buchmann (Cofidis)
Al igual que en el anterior caso de Fortunato y Astana, esta crítica a Buchmann también sirve para todo el equipo Cofidis. Los franceses, muy necesitados de puntos en plena 'pelea' por evitar el descenso, han estado muy lejos de las posiciones necesarias para sumar la mayor cantidad de puntos UCI posibles. Han terminado sumando muchos menos de los necesarios. En el caso concreto de Emanuel Buchmann, el alemán ha estado totalmente desaparecido. Solo se le ha visto descolgándose del pelotón ante la imposibilidad de seguir el ritmo siendo el líder del equipo Cofidis, y no ha entrado en ninguna fuga. 98º en la CG general.
