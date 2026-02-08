La sorpresa del padre de Induráin tras verlo sin su sexto Tour de Francia: "Llegó en el mejor estado de forma de toda su vida"

En junio de 1996 se disputó el 83º Tour de Francia, desde Bolduque (Países Bajos) hasta París, con su clásica final en los Campos Elíseos. Miguel Induráin, campeón de las cinco últimas ediciones, llegaba como el gran favorito.

El pentacampeón navarro había ganado la gran vuelta cinco veces, de forma consecutiva, una hazaña que ningún corredor ha vuelto a repetir. En este caso, claro está, se omiten las siete victorias de Lance Armstrong, que fueron retiradas por la organización.

No obstante, 'Miguelón' acabó undécimo de la edición. "Fue una pena porque para mí ese es el año en el que Miguel ha estado más en forma de su carrera", comenta Prudencio Induráin, hermano de la leyenda del ciclismo, según un artículo de 'Diario de Triatlón'.

Por su parte, Miguel Induráin no opina lo mismo. "No, no, qué va. Ese año iba bien, pero no mejor que el 92 o el 94", comenta el medallista olímpico. Al final, el Tour de Francia de 1996 fue para el ciclista danés Bjarne Riis, seguido de Jan Ullrich y Richard Virenque.

En 2007, Riis confesó haber tomado 'EPO' para conseguir el maillot amarillo. De cualquier forma, el exciclista de Villava no hizo una buena carrera. "El Tour salió regular, pero tenía claro que si me salía bien la crono, iría a los Juegos Olímpicos", explicó Induráin.

"Así que eso hice; terminó el Tour, volvimos a casa y enseguida salimos para Estados Unidos", recuerda 'Miguelón' en una entrevista para 'Relevo'. Durante aquellos años, la prueba ciclista de los Juegos Olímpicos no tenía la misma atención mediática.

"Por aquel entonces, en el mundo del ciclismo no se le daba tanta importancia a la prueba como ahora, y nada que ver desde luego respecto a otros deportes", comenta el navarro.

En este sentido, la decisión estaba clara para Induráin: "Mi primer objetivo ese año era el Tour, luego el Tour, y después el Tour. Aquello no salió, así que fui a Atlanta a ganar, tanto en línea como en contrarreloj. Si no, no hubiera ido. Y lo hice porque me veía con opciones de poder hacerlo".

Finalmente, Prudencio recuerda que la medalla de oro de su hermano quedó en segundo plano tras su retirada en La Vuelta: "Ese año quedó un poco empolvado... El oro olímpico, en cualquier caso, fue muy, muy bonito. Como hermano, como compañero, como gregario, nos marcó mucho, aunque a esas alturas Miguel ya no tenía nada que demostrar".