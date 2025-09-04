La sorprendente diferencia de opinión entre Carreño y Juanma Castaño por el conflicto de La Vuelta: "Hace no mucho estaban celebrando..."

Lo que está sucediendo en La Vuelta no está dejando a nadie indiferente. Muchas han sido las opiniones que han surgido a raíz de la participación del equipo israelí Israel–Premier Tech en la Ronda Española este 2025. Numerosas protestas y reivindicaciones se están llevando a cabo con el objetivo de boicotear a la competición y al equipo.

Tanta ha sido la gravedad de los actos, que los directores de La Vuelta han plateado como única solución que el equipo se retire, algo que ni por asomo este ha contemplado en ningún momento. Estas reivindicaciones han sido objeto de muchas opiniones, de las cuales algunas han dado mucho de que hablar.

Esto mismo ha sucedido con Juanma Castaño y Manu Carreño. Ambos periodistas han hecho una valoración de lo que está sucediendo en sus respectivas cadenas. El análisis que más ha sorprendido ha sido sin duda en el Partidazo de la COPE, donde Castaño ha hablado sin filtros de las protestas, haciendo una afirmación que ha indignado a muchas personas.

"Entiendo que hay personas que están muy afectadas con el asunto de Gaza, pero también quiero decir que entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido de que había algunos que hasta hace dos días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares", decía Castaño en la COPE, con algunas críticas apuntando que hacía referencia al grupo terrorista ETA. Para continuar diciendo: "Hoy muchos de esos o algunos que llevaban banderas de Palestina, seguro que no hace mucho estaban celebrando la muerte de personas inocentes".

Es cierto que la situación es insostenible, y que incluso la misma organización ha invitado al equipo a abandonar la competición con el objetivo de garantizar la seguridad del evento, pero nadie ha tomado ninguna decisión. "¿Qué va a ser de esta Vuelta Ciclista en España? Porque no podemos estar así todos los días. Ya hay gente incluso dentro de la propia Vuelta a España que empieza a deslizar que lo mejor para todos es que se fueran. Una decisión que no deja de ser una victoria para los que están extorsionando de alguna forma esta Vuelta Ciclista. La gente que no esté de acuerdo con este tipo de protestas no quiere decir que no condenemos y lamentemos todo lo que está ocurriendo en Gaza", comentaba el periodista de COPE.

Sin embargo, Juanma no se opone a que la gente exprese sus ideales, eso sí, mientras no ponga en riesgo el bienestar de nadie. "Ya hemos dicho que hay que respetar todos los mensajes, las banderas, los gritos, las protestas, lo que sea. Pero no aquello que atente contra la libertad y la seguridad de gente que no tiene nada que ver con este conflicto como son los ciclistas", concluía.

Por otro lado, en El Larguero de la SER, Manu Carreño insiste en que la responsabilidad de solucionar todos estos episodios de tensión recae en las instituciones que, hasta ahora, solo han hecho que ignorar los incidentes. "La Vuelta ha perdido una buena oportunidad para dar un paso al frente que nadie. Están en un callejón sin salida donde no vale seguir mirando para otro lado, no sé que harán los políticos o la Unión Europea". Para añadir: "No sé cuanto tiempo va a tardar la Unión Europea en determinar que lo que pasa en la franja Gaza y lo que hace Israel es un genocidio", sentenciaba muy contundente el periodista.

Carreño ha sido claro con que el tema, afirmando que esta vez, no se está gestionando bien como ocurrió con la guerra en Ucrania, tratando ambos conflictos de manera muy diferente, una duda que el periodista plantea a la audiencia. "¿Por qué se sanciona a Rusia a los diez minutos de empezar una invasión a Ucrania? ¿Por qué fueron tan contundentes en la UEFA, en la FIFA o incluso el COI? Recomendando a todas las federaciones que no inscribieran ni a deportistas ni a equipos rusos, tan claro lo tenía todo el mundo". Añadiendo: "Con Rusia fue más fácil, ¿por qué?, ¿por qué era Ucrania el invadido?", cuestionaba Manu.

"La sensación que tengo es que los que no se atreven a hacer los organismo internacionales del deporte porque lo que importa es el negocio y no enfrentarse a rivales incómodos. Lo que hacen todos es mirar para otro lado y no dar explicaciones", decía el de la SER finalizando su discurso.

Unas declaraciones por parte de los dos periodistas que han incendiado las redes sociales de críticas, apoyo o disconformidad. Eso sí, el futuro de La Vuela y del equipo israelí, sigue en el aire.