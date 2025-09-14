"Son violentos; han tirado clavos, chinchetas y han puesto en riesgo la integridad de los ciclistas"

La última etapa de La Vuelta a España fue cancelada a 57 kilómetros de meta debido a las manifestaciones propalestinas que invadieron las calles del recorrido y que obligaron a la intervención policial. Miles de personas derribaron el cordón policia plantado en la capital de España, provocando escenas de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del estado, que tuvieron que intervenir por la fuerza contra los más violentos.

La organización de la competición se vio obligada a tomar tal drástica decisión, refugiando a los ciclistas en los Jardines del Palacio Real, donde esperaron noticias para ver si se podía reaundar la carrera. Javier Guillén, director de La Vuelta, finalmente optó por cancelar la etapa y la ceremonia de podio, privando a Jonas Vingegaard de lucir de rojo en las calles de Madrid.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se pronunció al respecto en la 'Cadena SER'. El mandatario del Partido Popular reconoció que Madrid ha proyectado una "imagen lamentable" al mundo. Y cargó contra los manifestantes violentos que provocaron disturbios. Almeida, asimismo, defendió el derecho a manifestarse de los aficionados que acudieron en son de paz.

Sin podio

La máxima voz del consistorio capitalino aseveró que los manifestantes violentos boicotearon la prueba poniendo en jaque la integridad de los corredores. "Han tirado clavos y chinchetas a la calzada. Han intentado derribar a los ciclistas a la calzada... He hablado con Javier Guillén y me ha reconocido que era imposible, inviable llegar a Madrid. No se puede poner en riesgo a los ciclistas".

Los corredores se bajaron de la bicicleta a 57 kilómetros de meta / EFE

Martínez Almeida lamentó el hecho de suprimir la ceremonia del podio, dejando a los competidores sin recoger el reconocimiento a 21 días de esfuerzo. "Ciclistas como Jonas Vingegaard, que ha trabajado mucho para esto durante tres semanas, no tendrá su recompensa", aseveró.

Culpa a Pedro Sánchez

El alcalde compareció ante los medios desde el consistorio y empezó su rueda de prensa cargando contra el PSOE y Pedro Sánchez, a los que acusó de apoyar las manifestaciones violentas que se produjeron en la jornada final de La Vuelta. "Cualquier razonamiento deja de serlo cuando se impone con violencia. En Madrid tienen derecho a manifestarse pacíficamente, pero hoy se han pasado todos los límites. Lo sucedido es una verdadera vergüenza. Los radicales han recibido el aliento del Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno. Los grupos violentos no representan a esta ciudad. Exigimos a Pedro Sánchez y al Gobierno una condena inmediata de los hechos", dijo Martínez-Almeida.