Directo SPORT
CICLISMO
Sigue la presentación de equipos de la Vuelta a España en directo
A partir de las 19:30 horas, presentación de equipos de la Vuelta a España 2025 desde la Piazzetta Reale de Turín (Italia)
Turno para el INEOS Grenadiers
Egan Bernal lidera el INEOS buscando recuperar su mejor nivel. Junto a él, el intratable italiano en las contrarrelojes, Filippo Ganna. Completan el equipo y buscarán triunfos de etapa buenos ciclistas como Kwiatkowski, Jungels o Rivera. Sin embargo, tienen la importante baja de Carlos Rodríguez. Mientras tanto, empieza a llover en Turín.
Todo el escenario para Antonio Orozco
El cantautor Antonio Orozco sube al escenario para interpretar la canción de la Vuelta 2025: 'Te estaba esperando'.
Turno para el Alpecin de Philipsen
Jasper Philipsen buscará resarcirse en la Vuelta de su desafortunado abandono del Tour. Un equipo formado en torno a él con los Planckaert, Rickaert, Vergallito y compañía. Eso sí, sin van der Poel. Que se preparen los finales al esprint...
Sin Carapaz, equipo secundario de EF
Tras la importantísima ausencia de Richard Carapaz, la formación estadounidense presenta un equipo joven con Markel Beloki Madis Mikhels, Archie Ryan y compañía. Importante papeleta para ellos...
Gall quiere repetir su buen Tour
Felix Gall, quinto en el Tour, lidera el Decathlon AG2R. Además de la general, los franceses buscarán alguna victoria de etapa con Bruno Armirail o Léo Bisiaux, triunfador en la Vuelta a Burgos.
Gran equipo de Bahrain Victorious
La formación oriental presenta un equipo con hasta tres potenciales líderes como Tiberi, Caruso y Buitrago. También buenos ciclistas como Jack Haig y Torstein Traeen. Grandes objetivos por delante para ellos.
Tom Pidcock y su Q36.5, en escena
El gran ciclista británico lidera el equipo suizo, que cuenta con los españoles De la Cruz, Azparren, Camprubí y González además de Fabio Christen. Pidcock buscará la general y algún triunfo de etapa.
¡Atención al potente Astana!
Con el italiano Lorenzo Fortunato, los suramericanos Sergio Higuita, Harold Tejada y Harold Martín López, y Wout Poels, la formación kazaja tiene un equipo muy potente para sumar algún triunfo en la montaña.
Aparece el Groupama FDJ de Gaudu y Martin
Buena pareja del equipo francés para la general con David Gaudu y Guillaume Martin. Asimismo, no dudarán en ir a por alguna victoria con ellos dos y con el suiza Stefan Küng. El Groupama quiere dar una mejor imagen que la mostrada en el Tour.
Turno del Jayco de O'Connor
El segundo clasificado de la Vuelta 2024, Ben O'Connor, aparece en escena liderando el Jayco AlUla que acude con un buen equipo. Además del australiano, Eddie Dunbar (doble vencedor de etapa el año pasado) y Chris Harper buscarán triunfos de etapa.
