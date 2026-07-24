Sigue haciendo historia: Tadej Pogacar pulveriza el récord de Pantani en Alpe d'Huez

Tadej Pogacar ya es historia del ciclismo. Al ritmo que va, podría hacer un libro de la historia del ciclismo él solo. Carrera a carrera y día a día, el esloveno no se cansa de batir un récord tras otro y de aclarir el debate de quién lo considera o no, el mejor ciclista de la historia. En la antepenúltima etapa del Tour de Francia 2026 con final en Alpe d'Huez, 'Pogi' superó con creces el anterior récord de la mítica ascensión marcado por Marco Pantani de 36:50 con su nueva marca de 35:28.

Casi minuto y medio ha rebajado Pogacar la anterior marca histórica del brillante escalador italiano. Además del 36:50, las dos siguientes también correspondían a Pantani: 36:55 (1997) y 37:15 (1994). Ambos conforman el podio de las ascensiones más rápidas a Alpe d'Huez, mientras que el primer español lo encontramos en séptima posición. Ni más ni menos que Miguel Induráin, con un tiempo de 38:10 logrado en el Tour de Francia de 1995.

Una ascensión icónica

Alpe d'Huez es una de las subidas más populares del Tour de Francia. Apareció en el trazado de la 'Grande Boucle' en 1952, cuando ganó el italiano Fausto Coppi. Sin embargo, no reapareción en el recorrido de la gran vuelta francesa hasta 1976 y desde entonces suele estar presente en el recorrido de la carrera casi todos los años. Y desde 1995, la organización ha optado por incluirla 'año sí, año no', a excepción de 2003 y 2004, que se corrió consecutivamente.

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La ascensión, de 13.8 km al 8.1% de pendiente media, cuenta con un total de 21 curvas desde su inicio en la localidad de Bourg-d'Oisans. Cada curva lleva el nombre de un corredor que ha ganado en Alpe d'Huez. Tadej Pogacar se ha sumado a esta prestigiosa lista, en la que no figuran leyendas de nuestro país como Miguel Induráin o 'Perico' Delgado. En cambio, quienes sí lo consiguieron fueron Federico Echave (1987), Iban Mayo (2003) y Carlos Sastre (2008).