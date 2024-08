Sigue en directo la Etapa 12 de La Vuelta a España 2024: Ourense Termal - Estación de Manzaneda

HABLA EL VETERANO DEL PELOTÓN

Informa LaVuelta:

Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), el corredor más veterano del La Vuelta 24, es uno de los cuatro corredores en carrera que subió a la Estación de Montaña de Manzaneda en la edición de 2011: “Ganamos nosotros, con David Moncutié. Una exhibición en una etapa durísima. Creo recordar que tras el día de descanso. Muy bonitos recuerdos para nosotros. David es uno de los corredores que más me ha marcado en mi carrera profesional. Más que por su trayectoria deportiva, por su manera de ser. Por su compañerismo, por su manera de ver la vida… un corredor del que aprendí mucho a nivel personal. A nivel profesional no tanto, porque él tenía un nivel altísimo y no podía aprender nada de él (ríe). La verdad es que es uno de los grandes amigos que guardo del ciclismo. Un gran maestro”, nos decía el marbellí en la salida de esta 12ª etapa.