Fin de semana trágico: dos ciclistas fallecidos

El mundo del ciclismo llora las muertes de Cristian Camilo, ciclista colombiano de 30 años, y Milan Bral, una joven promesa belga de 21 años. Ambos fallecimientos se produjeron por accidentes: el del ciclista colombiano como consecuencia de una caída en competición y el del belga a causa de un atropello mientras llevaba a cabo un entrenamiento.

Cristian Camilo Muñoz, del NU Colombia y excorredor del UAE Team Emirates, ha fallecido este viernes en Oviedo como consecuencia de las complicaciones sufridas tras su caída en el Tour du Jura, disputado en Francia el pasado sábado. La causa principal de la muerte ha sido una infección bacteriana producida en una herida de la rodilla izquierda.

Antes de viajar a España para disputar la Vuelta a Asturias, fue atendido en un centro médico tras su aparatosa caída. Sin embargo, tal como ha explicado su equipo, "una vez el equipo llegó a Oviedo, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada".

El comunicado sigue expresando que el estado del ciclista de Ventaquemada se complicó en las últimas horas previas a su muerte. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por mantener con vida a Cristian Camilo, el colombiano pereció en la mañana del viernes.

El belga Milan Bral, nacido en 2005, competía en ciclismo con su equipo Dovy Keukens-FCC hasta el pasado sábado. El joven ciclista ha perdido la vida por un grave atropellamiento mientras entrenaba en Renaix, Bélgica.

Según medios belgas, la policía no conoce todavía los detalles del accidente, pero de nuevo, un atropello arrebata la vida de un ciclista. El prometedor corredor venía de firmar un arranque de temporada esperanzador. En la contrarreloj de Poperinge quedó séptimo y se posicionó 33.º en la Clásica del Muro de Huy.

“Maldita sea, Milan. No puede ser, no debería ser. No tú, por supuesto”, se puede leer en el principio del comunicado escrito en una publicación de Instagram por Sep Vanmarcke, el tío de Milan, tras la fatídica muerte del joven ciclista.

En el escrito Vanmarcke, excorredor y actual director deportivo del Soudal Quick-Step, maldice al destino por no haber pasado más tiempo con su sobrino, en donde a la vez expresa que si hubiese entretenido un poco más al corredor belga, Milan hubiese "llegado a la intersección un poco más tarde. Entonces tal vez ese coche ya habría pasado" y no estaría lamentandose por el tremendo vacío que le ha dejado su muerte.

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En medio de su dolor, el excorredor finalizó su mensaje con un "Te amo. Nunca te olvidaré", que seguró habrá visto Milan en el lugar en el que ahora esté.