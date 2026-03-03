Seixas desafía a Pogacar en la Strade Bianche: "Quiero ganarle en su mejor momento"

Paul Seixas ha llegado para quedarse. La gran esperanza del ciclismo galo no se ha amedrentado ante las enormes expectativas que el público ha depositado sobre su figura, y sus dos primeras actuaciones en su segunda temporada como profesional no hacen más que reafirmarle como uno de los nombres a tener en cuenta en los próximos años.

Después de una actuación más que convincente en la Volta ao Algarve, en la que terminó en una muy meritoria segunda posición y se apuntó su primera victoria como profesional después de imponerse ante Juan Ayuso en el Alto de Fóia, Seixas volvió a levantar los brazos en la Faun Ardèche Classic. Y no lo hizo de cualquier modo, ya que lo contundente de su victoria ha puesto al talento de Lyon en pleno foco mediático.

A falta de 44 kilómetros para alcanzar la meta, Seixas lanzó un ataque que solo Jorgenson pudo seguir para terminar apuntándose su segunda victoria como profesional. Más allá de la exhuberancia con la que se impuso al resto de aspirantes, la hazaña de Seixas cobra aún más relevancia teniendo en cuenta el dónde y el cómo.

El del Decathlon CMA CGM selló su victoria en el Mur de Royes Mur de Royes (6,8 kilómetros al 7,2%), ascensión que coronó a Pogacar en el Europeo, y lo hizo marcando los mismos 16:26 minutos que registró el esloveno en aquella ocasión, en la que Seixas se colgó la medalla de bronce.

El siguiente objetivo en el calendario particular de Paul Seixas será la Strade Bianche, clásica en la que medirá sus fuerzas ante algunas de las grandes figuras del pelotón. La carrera cuenta con un cartel de lujo en el que figuran nombres como Del Toro, Pidcock, Van Aert o Pello Bilbao, pero entre todos ellos destaca el de Tadej Pogacar. El líder del UAE, tres veces campeón de la prueba, será el gran rival a batir.

Seixas viene avisando de sus intenciones

Hace unos meses, en una entrevista para el programa 'Bistrot Velo' de Eurosport Francia, Seixas habló sin tapujos sobre Pogacar y la que apunta a ser una de las grandes rivalidades de los próximos años. "Si todo va bien, él estará en declive antes que yo. Pero el objetivo no es ganarle cuando esté en declive, sino en su mejor momento".

Pogacar y Seixas, en el podio del Campeonato Europeo de Ciclismo / Agencias

Estas ambiciosas declaraciones, sin embargo, no restan un ápice la admiración que Seixas siente por Pogacar. No en vano, el de Lyon definió al líder del UAE como lo más parecido a un ídolo en anteriores entrevistas. "Es uno de los corredores más completos del mundo. En todo lo que hace, en cada carrera en la que participa, siempre está listo para ganar. No importa el perfil ni el tipo de esfuerzo, es el más fuerte. Es una inspiración en ese sentido porque así es como se llega a ser completo y se puede ganar la clasificación general".

Este sábado 7 de marzo, Seixas tendrá la oportunidad de intentar cumplir el objetivo de imponerse ante Pogacar. No lo tendrá fácil, pues el 'Pequeño Príncipe' corre en uno de sus terrenos predilectos y cuenta con el aliciente de poder convertirse en el máximo ganador histórico de esta clásica.