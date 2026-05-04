Seixas amenaza el reinado de Pogacar en el Tour de Francia: "Intentaré el mejor resultado posible en la general"

Paul Seixas se prepara para afrontar el mayor desafío de su incipiente carrera. El Decathlon CMA CGM ha confirmado que su estrella emergente formará parte del elenco de participantes del Tour de Francia 2026, anuncio que ha disparado la ilusión entre la afición francesa en particular y el mundo del ciclismo en general, que ven en el corredor de Lyon a un potencial ganador de la Grande Boucle.

El plan inicial del Decathlon CMA CGM, que desde hace tiempo sabe que cuenta con un diamante en bruto entre sus filas, era el de no quemar etapas demasiado rápido. Seixas tenía toda la carrera por delante para competir por el prestigioso maillot amarillo del Tour de Francia, pero a principios de año no parecia probable que su esperado debut tuviese lugar en la presente edición. Sin embargo, la irrupción del de Lyon dentro del WorldTour ha sacudido todos los planes establecidos.

El rendimiento de Seixas en los últimos meses ha derivado en la inevitable comparación del del Decathlon CMA CGM con Hinault, el último campeón francés del Tour. No hay que olvidar que Seixas apenas ha cumplido 19 años y está comenzando a dar sus primeras pedaladas con el pelotón profesional, pero las expectativas respecto a su rendimiento son enormes.

Paul Seixas, ganador de la Itzulia 2026 / EFE

A pesar del necesario llamamiento a la calma, a Seixas no le ha temblado el pulso en el momento de asumir responsabilidades. En sus primeras declaraciones desde el anuncio de la noticia, el francés ha asegurado que espera ofrecer un gran papel en el Tour de Francia 2026

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"No está en mi mentalidad estar en el Tour sólo para ir a descubrir la carrera, intentaré el mejor resultado posible en la general", aseguró un Seixas que desde ya pasa a ser una de las principales amenazas en el objetivo de Pogacar de conquistar su quinta victoria en una competición que ha monopolizado en los últimos años.