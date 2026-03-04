Del 'sector Pogacar' a Le Tolfe: los tramos de 'sterrato' más duros de la Strade Bianche 2026

La temporada ciclista se prepara para el pistoletazo de salida de una de sus primeras grandes citas. Este sábado 7 de marzo, algunos de los grandes nombres del pelotón se darán cita en la región italiana de La Toscana con la intención de conquistar una de las clásicas con más renombre del calendario.

Considerada por muchos como el 'sexto Monumento', la Strade Bianche vuelve a presentarse como un desafío de altura para los aspirantes a la victoria. La clásica toscana ha reunido un cartel envidiable con nombres como Isaac del Toro, Paul Seixas, Tom Pidcock o Wout van Aert, aunque por encima de todos ellos destaca el tres veces campeón de la prueba Tadej Pogacar.

La presente edición de la Strade Bianche, que empezará y acabará en Siena, está formada por un durísimo recorrido de 202,6 kilómetros y cerca de 3.500 metros de desnivel a pesar de no contar con ningún puerto categorizado. El gran atractivo de la clásica volverá a ser el 'sterrato', con 14 sectores repartidos a lo largo de la jornada que marcarán la diferencia en el momento de encumbrar al nuevo campeón.

Pogacar, en su llegada a meta en la pasada edición de la Strade Bianche / Alen Milavec

Los tramos de 'sterrato' más duros de la Strade Bianche 2026

'Sector Pogacar', el rebautizado Colle Pinzuto

Después de conquistar su tercera Strade Bianche, la empresa organizadora RCS Sport bautizará uno de los sectores de la carrera en honor de Pogacar. El tramo escogido fue el Colle Pinzuto, sector en el que Pogacar se fue al suelo en la edición anterior para posteriormente terminar protagonizando una remontada heroica.

Con 2,4 kilómetros de recorrido, una pendiente máxima del 15% que se alcanza nada más iniciar la incursión y ningún descenso, el ahora conocido como 'sector Pogacar' figura como una de las mejores oportunidades para que los favoritos aprovechen su potencia para abrir brecha con el pelotón.

El interminable Monte Sante Marie

Escenario en el que Pogacar consiguió su segunda corona en Siena tras un colosal ataque a 81 kilómetros de meta, el Monte Sante Marie es uno de los jueces habituales de la Strade Bianche, y todo invita a pensar que este año no será diferente.

Con 11,5 kilómetros y una dificultad de 5 estrellas sobre 5, el Monte Sante Marie figura como el segundo tramo de 'sterrato' más largo de la Strade Bianche y uno de los más desafiantes. Su trazado rompepiernas con pendientes que llegan a alcanzar el 18% apuntan a dinamitar la jornada.

Le Tolfe, el muro por excelencia

Apenas 1 kilómetro de recorrido, la mitad de bajada y la mitad de subida, que deberá ser superado 2 veces por los aspirantes a la victoria. El último paso, a apenas 20 kilómetros de meta, puede terminar de inclinar la balanza hacia uno de los contendientes.

Lo breve del recorrido puede inducir al error, pero el doble paso por le Tolfe no es ni mucho menos un camino de rosas. Los 500 metros de subida con pendientes máximas del 18%, ubicados en un punto de la carrera en el que las piernas acostumbran a decir basta, pueden hacerse interminables para el pelotón.