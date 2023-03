Sea Otter Europe Costa Brava by Continental aconsegueix l'esdeveniment de ciclisme total

Competicions, fira, mobilitat i negocis en un mateix lloc

Quan Sea Otter Europe Costa Brava Girona by continental va arribar al panorama internacional el 2017 ho va fer amb la vocació de convertir-se en una gran festa de la bicicleta. Es va posicionar com un festival de referència a tot el món en temps rècord i aquesta inèrcia positiva l’ha convertit en un pol d’atracció per a tota mena de facetes del ciclisme. Des de la més lúdica a la més comercial.

Girona, l’escenari perfecte per un esdeveniment de ciclisme global

Si parlem des d’un punt de vista de l’aficionat a la bicicleta, la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental és una parada obligada al calendari. El seu primer objectiu va ser convertir-se en un esdeveniment popular capaç d’atreure tota mena de practicants del ciclisme i aquesta fita es va assolir ràpidament.

A això hi ha contribuït especialment la ubicació de la fira. Girona és una destinació de renom internacional al ciclisme. És una localització que ha estat capaç d’enganxar esportistes professionals buscant el millor lloc possible per entrenar, i aficionats de tot el món a la recerca d’un entorn únic per practicar el ciclisme.

El gran avantatge és la diversitat de terrenys que ofereix i que permeten que Girona sigui un referent internacional per a pràcticament totes les disciplines del ciclisme. La seva xarxa de carreteres secundàries tranquil·les i en bon estat que en pocs quilòmetres us poden portar a gaudir de la platja a la Costa Brava oa desafiar-vos en ascensions al Pirineu, suposen una varietat de terrenys i paisatges difícilment igualables.

El vessant “off-road” no es queda enrere. Una quantitat excepcional de pistes han fet de Girona una de les seus mundials del gravel. Presentacions de bicicletes, “shootings” per a catàlegs i esdeveniments com els que ofereix la pròpia Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental no han fet més que consolidar-la dins de la modalitat del ciclisme amb més creixement en els darrers anys.

I si parlem de MTB Sea Otter Europe ofereix senders increïbles des de la mateixa porta de la fira.

Fins i tot el ciclisme urbà s’ha sumat a aquesta festa de la bicicleta i, any rere any, Girona es mostra com una ciutat especialment amigable per a les bicicletes i els desplaçaments urbans sobre rodes.

Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental i l’èxit d’atraure a milers de visitants

Aquest és el camp de joc sobre el qual es disputen les 15 proves esportives que es van organitzar durant la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental i que atrauen milers d’usuaris actius de la bicicleta.

Però no només els esdeveniments esportius atrauen el públic final. El programa de test de bicicletes de la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental posa a disposició dels visitants centenars de bicicletes, moltes disponibles per a proves per primera vegada. I, novament, uns circuits adequats per a cada disciplina i un entorn privilegiat fan la resta perquè el programa de demobike sigui un dels punts forts del festival.

Amb aquesta potent base de visitants (més de 57.000 a la passada edició) les marques aposten amb força per la seva fira sabent que no només trobaran una gran quantitat de públic, sinó que a més tractaran amb un públic especialitzat.

Una zona expo convertida en punt de trobada entre professionals

Tot i que Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental ha augmentat el seu espai d’exposició any rere any, els seus estands s’esgoten cada temporada i no només augmenta el nombre d’expositors, la tendència també va a l’alça en la quantitat de metres contractats per les firmes clau del sector. No només es tracta de ser presents a Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, sinó també destacar entre l’àmplia varietat de marques que acull la fira. L’any 2022 van ser més de 220 expositors els que van tenir presència a la zona d’exposició més gran de la història de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental.

És habitual que a Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental es puguin veure, per primer cop en directe, moltes novetats del sector. Unit a la presència de personal de les marques ha convertit aquest festival en un esdeveniment de visita obligada per a les botigues, que no només poden veure en persona les darreres novetats de les marques, sinó establir relacions directes amb el seu personal.

La presència de marques de tota mena també és la porta d’entrada a relacions entre proveïdors dins del propi sector de la bicicleta i no dels pocs llocs on, en només uns metres, et pots reunir amb centenars d’empreses del sector. La rellevància internacional de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental ha esdevingut un punt de trobada ideal per a la indústria.

Una gran cobertura mediàtica per tancar el cercle

Tenint visitants directament interessats al món de la bicicleta, proves esportives per a totes les modalitats, possibilitat de provar centenars de bicicletes, una exposició de referència a nivell mundial i un entorn excepcional per al ciclisme, només falta una gran cobertura mediàtica. I Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental en té. Any rere any ha crescut la presència de mitjans internacionals que vénen atrets per la gran quantitat de novetats i llançaments que es produeixen dins de la fira, però també per aquest vessant comercial i de relació directa amb les marques que només poden trobar en un esdeveniment com Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Hores de retransmissions, vídeos, articles, milions d’impactes a les xarxes socials… Durant la setmana de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental l’epicentre mundial del ciclisme és a Girona.