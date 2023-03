Sea Otter Europe Costa Brava by Continental consigue el evento de ciclismo total

Sea Otter Europe Costa Brava Girona by continental llegó al panorama internacional en 2017 Se posicionó como un festival de referencia en todo el mundo en tiempo récord

Girona, el escenario perfecto para un evento de ciclismo global

Si hablamos desde un punto de vista del aficionado a la bicicleta la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental es una parada obligada en el calendario. Su primer objetivo fue convertirse en un evento popular capaz de atraer a todo tipo de practicantes del ciclismo y esa meta se alcanzó rápidamente.

A ello ha contribuido especialmente la ubicación de la feria. Girona es un destino de renombre internacional en el ciclismo. Es una localización que ha sido capaz de enganchar a deportistas profesionales en busca del mejor lugar posible para entrenar, y a aficionados de todo el mundo en busca de un entorno único para practicar el ciclismo.

Su gran ventaja es la diversidad de terrenos que ofrece y que permiten que Girona sea un referente internacional para prácticamente todas las disciplinas del ciclismo. Su red de carreteras secundarias tranquilas y en buen estado que en pocos kilómetros te pueden llevar a disfrutar de la playa en la Costa Brava o a desafiarte en ascensiones en el Pirineo, suponen una variedad de terrenos y paisajes difícilmente igualables.

La vertiente “off-road” no se queda atrás. Una excepcional cantidad de pistas han hecho de Girona una de las sedes mundiales del gravel. Presentaciones de bicicletas, “shootings” para catálogos y eventos como los que ofrece la propia Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental no han hecho más que consolidarla dentro de la modalidad del ciclismo con más crecimiento en los últimos años.

Y si hablamos de MTB Sea Otter Europe ofrece senderos increíbles desde la misma puerta de la feria.

Incluso el ciclismo urbano se ha sumado a esta fiesta de la bicicleta y, año tras año, Girona se muestra como una ciudad especialmente amigable para las bicicletas y los desplazamientos urbanos sobre ruedas.

Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental y el éxito de atraer a miles de visitantes

Ese es el campo de juego sobre el que se disputan las 15 pruebas deportivas que se organizaron durante la pasada Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental y que atraen a miles de usuarios activos de la bicicleta.

Pero no solo los eventos deportivos atraen al público final. El programa de test de bicicletas de la Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental pone a disposición de sus visitantes cientos de bicicletas, muchas de ellas disponibles para pruebas por primera vez. Y, de nuevo, unos circuitos adecuados para cada disciplina y un entorno privilegiado hacen el resto para que el programa de demobike sea uno de los puntos fuertes del festival.

Con esa potente base de visitantes (más de 57.000 en la pasada edición) las marcas apuestan con fuerza por su feria sabiendo que no solo van a encontrar una gran cantidad de público, sino que además tratarán con un público especializado.

Una zona expo convertida en punto de encuentro entre profesionales

A pesar de que Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental ha aumentado su espacio de exposición año tras año, sus stands se agotan cada temporada y no solo aumenta el número de expositores, la tendencia también va al alza en la cantidad de metros contratados por las firmas clave del sector. No solo se trata de estar presentes en Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, sino también de destacar entre la amplia variedad de marcas que alberga la feria. En 2022 fueron más de 220 expositores los que tuvieron presencia en la zona de exposición más grande de la historia de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental.

Es habitual que en Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental se puedan ver, por primera vez en directo, muchas novedades del sector. Unido a la presencia de personal de las marcas ha convertido a este festival en un evento de visita obligada para las tiendas, que no solo pueden ver en persona las últimas novedades de las marcas, sino establecer relaciones directas con su personal.

La presencia de marcas de todo tipo también es la puerta de entrada a relaciones entre proveedores dentro del propio sector de la bicicleta y no de los pocos lugares en el que, en apenas unos metros, puedes reunirte con cientos de empresas del sector. La relevancia internacional de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental la ha convertido en un punto de encuentro ideal para la industria.

Una gran cobertura mediática para cerrar el círculo

Teniendo visitantes directamente interesados en el mundo de la bicicleta, pruebas deportivas para todas las modalidades, posibilidad de probar cientos de bicicletas, una exposición de referencia a nivel mundial y un entorno excepcional para el ciclismo, solo falta una gran cobertura mediática. Y Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental la tiene. Año tras año ha crecido la presencia de medios internacionales que vienen atraídos por la gran cantidad de novedades y lanzamientos que se producen dentro de la feria, pero también por esa vertiente comercial y de relación directa con las marcas que solo pueden encontrar en un evento como Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental. Horas de retransmisiones, vídeos, artículos, millones de impactos en redes sociales… Durante la semana de Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental el epicentro mundial del ciclismo está en Girona.