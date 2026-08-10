Santiago Buitrago es el primer fichaje del NSN de Andrés Iniesta

El NSN Cycling Team de Andrés Iniesta empieza a coger forma para la próxima temporada. Tras una campaña de estreno con resultados dispares, el equipo suizo da sus primeros pasos en busca de potenciar un equipo más consistente para las grandes vueltas. Su primera incorporación es el colombiano Santiago Buitrago, que llega procedente del Bahrain - Victorious y firma por tres temporadas.

Nuevo reto

Buitrago es un escalador consolidado que busca un cambio de aires tras siete temporadas en el equipo Bahrain. A sus 26 años (cumplirá 27 a finales de septiembre), saldrá de su zona de confort para tratar de recuperar su mejor versión. En una entrevista a este diario en mayo, ya dio alguna pista. "Han sido siete años muy bonitos en este equipo. Ha sido un equipo en el que he aprendido bastante", avanzó el bogotano, que pospusó la decisión a "después del Giro".

El colombiano, que lleva una victoria esta temporada (Trofeo Laigueglia), no está teniendo una temporada fácil. Tras un inicio irregular pero con resultado notables en la Tirreno - Adriatico (7º) y en la Volta a Catalunya (11º), la cosa se torció en su principal objetivo de la temporada: el Giro de Italia. La mala suerte se cebó con Buitrago, que fue uno de los implicados en la gran caída de la etapa 2 que se cobró la participación de seis corredores.

Tras la recuperación, sus actuaciones en el Tour Aveurgne - Rhone - Alpes y en el Tour de Polonia dejaron mucho que desear, sin opciones en la general y con muchas dificultades en las zonas donde debería destacar como buen 'puncheur' y escalador que es.

Luces y sombras del NSN

Superado el ecuador de la temporada, la primera campaña del equipo con la nueva propiedad liderada por Andrés Iniesta está dejando cosas positivas y negativas. El NSN ha sumado 14 victorias hasta la fecha, tres de ellas en carreras de categoría WorldTour.

Sin embargo, no ha obtenido ningún triunfo en la Gran Vuelta y el fichaje estrella, Biniam Girmay, no está dando un mal rendimiento, pero en las citas más iumportantes se esperaba más de él. Pese a ganar la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana, la Clásica de Almería y la primera etapa del Tour de Bélgica, no pudo ganar una etapa en el Tour de Francia.

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Asimismo, los resultados en las clasificaciones generales son muy mejorables, motivo por el que han incorporado a Santiago Buitrago y tienen cerrado a Lennert Van Eetvelt para las próximas tres temporadas. El futuro del NSN de Andrés Iniesta es esperanzador.