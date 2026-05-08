Santiago Buitrago, ciclista del Bahrain-Victorious, antes del Giro de Italia: “Quiero estar en la pelea del podio”

Santiago Buitrago Sánchez (Bogotá, 1999) vive su séptima temporada en el WorldTour de la mano del equipo Bahrain-Victorious. El colombiano se ha consolidado como uno de los hombres más fuertes del pelotón, un referente en su país y una de las piezas angulares de su equipo. Se presenta al Giro de Italia como el líder del equipo árabe y aspira a hacer una buena general, además de intentar levantar los brazos en alguna etapa. Atiende la llamada de este diario desde Bulgaria, país donde empieza el Giro este año, para charlar sobre sus expectativas, el futuro y algunos nombres propios.

¿Cómo van estos primeros días por Bulgaria?

Muy bien, muy bien, la verdad, muy contento. Como dije en la presentación de equipos, es bonito que el Giro cambie bastante de locaciones. Estamos aquí en Bulgaria, la verdad, bien. Llevamos ya tres días por aquí rodando con mis compañeros. Es muy bonito. Una nueva experiencia.

¿Qué valoración haces del primer cuatrimestre de temporada?

Ha sido ya una temporada bastante larga, por haber empezado desde enero con Australia y hasta aquí, hasta el Giro. Ha sido también un poco largo, pero contento. Ha habido de todo: altibajos, buenos momentos... Por lo menos, he logrado una victoria en lo personal, muy contento con ella. Sí que mi última participación en Lieja, me quedé corto ahí al final, pero ha sido un calendario muy bueno, carreras que he pedido. Entonces, en general yo creo que ha sido todo un calendario pensado en llegar al Giro en la mejor forma y yo creo que así ha sido. He estado trabajando bastante, dos alturas bastante largas allí en Colombia. Yo creo que van a ayudar bastante. Entonces, creo que llegamos en muy buena forma y con muchas ganas.

Esta temporada conseguiste la victoria en el Trofeo Laigueglia y ya sabes lo que es ganar en el Giro (victorias de etapa en 2023 y 2022). Italia se te da bastante bien.

Ha sido siempre un país que me ha gustado bastante. La gente me ha acogido muy bien allí. Como siempre digo, tengo como mi segunda familia allí en Italia, que fue la gente que me acogió cuando recién llegué. Entonces, es un país donde disfruto bastante correr y siempre me ha traído buenas cosas y esperemos que este Giro no sea la excepción.

Vuelves al Giro tras dos años de ausencia, ¿cómo afrontas esta edición?

Sí, la última vez fue en el 2023. Estos dos años han sido dos años de hacer el Tour, un poco el calendario más francés. Entonces, yo creo que haber salido del Giro, de verme de cierta manera como otro corredor, alguien que buscaba etapas, y estos dos años trabajar un poco más a estar enfocado en tres semanas, yo creo que me ha dado la madurez para hacer esta edición pensando en hacer un buen puesto en la clasificación general.

¿Te ves en la pelea por la ‘maglia rossa’?

Bueno, yo siempre digo que tienes que apuntar siempre a lo más alto. Sin duda, yo creo que nos preparamos para dar lo mejor, para intentar siempre llegar lo más alto. Y claro, en lo personal me encantaría poder vestir así sea un día la camiseta rosa. La verdad es que sería muy bonito, pero ya también pensando objetivamente, creo y quiero estar en la pelea del podio. Va a ser una carrera muy abierta. Pero bueno, hay que ir día a día, hay que ir con calma, sabiendo gestionar muy bien porque se va a hacer un Giro muy largo. Entonces, es tratar de estar concentrado al máximo y lo que siempre digo, poder llegar a Roma con la convicción de que hicimos lo mejor y de que la posición en la que estemos sea la indicada.

¿Cómo se puede vencer a Jonas Vingegaard?

Sabemos que Vingegaard es el claro favorito a la general. Esto es ciclismo, son 21 etapas, el Giro es bastante largo. El Giro es la típica carrera que te puede llover un día, que te puede hacer frío. El Tour tiene etapas de calor. Aquí el frío es otra historia. Una etapa del frío te puede eliminar porque tardaste en colocarte una chaqueta o porque no conoces este descenso o el desgaste de estas etapas tan largas. Entonces, no se sabe. Sobre el papel es muy fácil decir que Vingegaard es el más favorito, pero seguro que no somos el único equipo que intentará poner a prueba a la gente del Visma. Yo espero que la mayoría de los equipos intenten poner un poquito difícil esa clasificación a los del Visma.

El año pasado no conseguiste hacer una buena general ni en el Tour ni en la Vuelta. ¿Qué sucedió?

El año pasado, el Tour fue un golpe bastante duro para mí. Sufrí una caída en la séptima etapa que me dejó totalmente fuera. Asombrosamente salí muy mal del Tour. Después hice los exámenes y tenía un golpe en la espalda bastante grave que después me costó bastante recuperar y después intenté ir a La Vuelta para intentar rascar algo. No creo que haya sido tampoco la mejor decisión. Entonces, si el año pasado fue la verdad un golpe muy duro mentalmente para mí el de haber querido ir a hacer al Tour nuevamente la general y que una caída te sacara del juego de esa manera fue duro. Al final, intentamos ir por etapas, pero cuando el cuerpo no da, no da. Este año hicimos el cambio. Quería volver un poco aquí para Italia. Solo nos dejó buenas cosas, experiencias y ya está. Disfrutar de lo que es este nuevo calendario para mí.

Porque se suele decir que si sales mal de un Tour eso luego se arrastra a La Vuelta y en tu caso se cumplió, ¿no?

Sí, tal cual. Yo creo que eso fue. Son decisiones que a veces con la sangre caliente no la piensas bien. Sales del Tour y quieres rascar algo, quieres mejorar, pero tenemos que escuchar el cuerpo y el año pasado no hice lo correcto.

Volviendo al Giro, ¿tienes alguna etapa marcada en rojo?

La etapa 11, que es después del día de la ‘crono’ va a ser una etapa muy bonita. Va a pasar cerca por donde estuve viviendo un año, una zona que me trae recuerdos muy bonitos. Es una etapa muy sinuosa porque se puede prestar para muchas cosas. Es una etapa que me gusta. Después, en la última semana, la etapa 19 y la etapa 20 son etapas muy duras. La etapa 19, la etapa reina; la etapa 20, la subida mítica a Piancavallo, una subida brutalmente dura. Son esas tres etapas que tengo bastante marcadas. Espero que podamos llevarnos algo bonito para casa.

¿Qué objetivos tenéis como equipo?

En equipo, sin duda, queremos hacerlo muy bien. Queremos lograr una victoria de etapa, intentar hacer bien la general. Traemos un equipo con chicos con los que me gusta trabajar bastante. Traemos a Damiano (Caruso), que es su último Giro. Y en lo personal, me da bastante tranquilidad contar con alguien de la experiencia como la suya. Y traemos un poco de todo; traemos gente rodadora muy buena, muy joven; traemos a Afonso (Eulálio), a Zambanini, que son corredores que van muy bien en la alta montaña, en etapas llanas. Entonces, traemos un equipo bastante equilibrado y esperemos poder lograr los resultados que nos hemos propuesto para este Giro.

“Traemos un equipo bastante equilibrado y esperemos poder lograr los resultados que nos hemos propuesto para este Giro” Santiago Buitrago

Sería muy bonita una última victoria de Damiano Caruso en el Giro...

Sí, claro. Yo creo que para Damiano la mejor forma sería salir con una victoria de etapa. Yo creo que la tiene en las piernas, sin duda. Ha demostrado en Romandía que está en muy buena forma. Y el Giro siempre le ha venido muy bien estos últimos años. Entonces, seguro que con el equipo intentaremos lograr algo con él.

Se retira Damiano Caruso, pero también Pello Bilbao. ¿Qué has aprendido de ellos?

Hombres como Damiano y como Pello lo que más te enseñan es la resiliencia. Es gente que ha trabajado toda su carrera, que se ha hecho su carrera a pulso, que a medida del trabajo han logrado los resultados. Damiano ha sido una vida trabajando para el resto y estos últimos años ha podido tener la libertad de disputar las carreras. Ha subido a un podio de un Giro, ha sabido qué es ganar aquí en el Giro de Italia, una etapa en la Vuelta a España. Ha demostrado el liderazgo y son cosas que como joven te marca bastante el carácter que ellos tienen. Pello ha sido una persona muy importante en estos siete años que llevo en el equipo. Es una persona que transmite muchísima confianza, transmite muchísima tranquilidad a la hora de correr. Es un corredor que te enseña bastante a leer la carrera, a saber los puntos claves, saber gestionar tus fuerzas. Que a veces no gana el más fuerte, sino el que de cabeza más aguante; saber leer la carrera te ayuda a gestionar mejor tus fuerzas. Pello ha sido también como un profesor y son corredores que han marcado bastante en el equipo.

"(Pello Bilbao) Es un corredor que te enseña bastante a leer la carrera, a saber los puntos claves, saber gestionar tus fuerzas. Que a veces no gana el más fuerte, sino el que de cabeza más aguante; saber leer la carrera te ayuda a gestionar mejor tus fuerzas” Santiago Buitrago

¿Qué objetivos tienes para lo que resta de temporada? ¿Tour o Vuelta?

Todavía no tengo nada fijo después del Giro. Después del Giro seguro que pararé, pero para mi segunda parte todavía estoy muy indeciso. Está la opción de la Vuelta, está la opción de las Clásicas en Canadá. Porque también la idea es poder ir al Mundial este año ahí, en Canadá. Entonces quiero tratar de lograr un calendario que me ayude a llegar en buena forma al Mundial. Entonces, todavía no lo tenemos muy claro.

Esta temporada terminas contrato con el equipo. ¿Qué intención tienes?

Han sido siete años muy bonitos en este equipo. Ha sido un equipo en el que he aprendido bastante. Hablaremos después del Giro con el equipo. También ellos en su programa cómo ven las cosas. Pero estamos igual, todavía no tenemos las cosas muy claras. De momento, disfrutar con el equipo este Giro.

Cita destacada: “El Movistar es un equipo que la verdad que veo que trabaja bastante bien. Hay bastantes colombianos que han hecho cosas muy bonitas”

Se ha hablado de un posible interés de Movistar. ¿Cómo verías esta opción?

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Se han escuchado muchas cosas. El Movistar es un equipo que la verdad que veo que trabaja bastante bien. Hay bastantes colombianos que han hecho cosas muy bonitas. Entonces, lo que te digo. De momento, estoy con el Bahrain, trato de centrarme lo máximo. Y las cosas ya se irán dando a medida de la temporada.