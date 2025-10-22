Santa Susanna acogerá la salida de la tercera edición de la Volta femenina

El municipio de Santa Susanna acogerá la salida de la tercera edición de la Volta a Catalunya femenina. La localidad del Maresme debutará así en la ronda catalana como anfitriona en una etapa inaugural con salida y meta en el municipio costero.

La organización de la carrera que se celebrará entre el 19 y el 21 de junio de 2026 se encuentra inmersa en los preparativos de la cita ha desvelado este miércoles los primeros detalles de esta edición que consolida a la Volta como una de las fechas importantes del calendario cilista femenino.

Desde 2007, Santa Susanna cuenta con la Marca de Turismo Deportivo, acogiendo a lo largo de los años numerosos eventos de ámbito nacional e internacional, convirtiéndose en un espacio idóneo para la práctica, la competición y la innovación en el ámbito deportivo, tal y como apuntó la organización. Conocida como el Oasis del Mediterráneo, el municipio es el primer destino turístico de sol y playa de España que ha certificado su huella de carbono, "lo que supone un salto cualitativo y diferencial hacia un modelo de actividad económica sostenible, innovador y plenamente respetuoso con el medio ambiente".

Deporte y turismo, de la mano

"Es una gran satisfacción para el pueblo de Santa Susanna acoger la Volta Femenina 2026. Poder realizar proyectos conjuntos con entidades pioneras del deporte en nuestro país, como la Volta, y continuar apostando por el deporte -y en concreto por el deporte femenino- es confirmar, una vez más, que el deporte es la mejor garantía para un turismo activo y saludable y la mejor forma de educación y cohesión social", afirmó el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, en declaraciones difundidas por los medios oficiales de La Volta.

Por su parte, Rubèn Peris, presidente de la ronda catalana afirmó que la elección de Santa Susanna supone "una oportunidad que nos permitirá disfrutar de los espectaculares paisajes de la zona que harán disfrutar del mejor ciclismo femenino a todos los aficionados". "Gracias a la amplia repercusión de esta prueba internacional, Santa Susanna podrá enseñar al mundo su inmejorable ubicación para la práctica deportiva y especialmente para el ciclismo”, indicó Peris.

Con el anuncio de Santa Susanna, La Volta 2026 empieza a tomar forma, a la espera de que se confirmen los recorridos de las otras dos etapas, así como los equipos y ciclistas participantes. Cabe recordar que las dos anteriores ediciones han contado con ciclistas de talla internacional que han inscrito su nombre en el libro de la historia de La Volta. Marianne Vos, una leyenda del ciclismo femenino, se impuso en la primera edición de la ronda catalana, dando el testigo en 2025 a otro de los nombres propios del pelotón internacional, la neerlandesa Demi Vollering.