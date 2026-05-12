¡Sangría en el Giro! Ocho abandonos antes de pisar Italia

El Giro de Italia 2026 apenas ha dado sus primeras pedaladas, pero ya se ha cobrado innumerables víctimas. El transcurso de las tres primeras etapas en Bulgaria ha causado estragos en el pelotón, con numerosas caídas y mucho desgaste que han derivado en un parte de incidencias mucho más extenso de lo que cabría esperar para una fase tan embrionaria de la carrera.

Desde que la 'Corsa Rosa' diese su pistoletazo de salida el pasado viernes 8 de mayo, hasta ocho ciclistas han anunciado que no podrán continuar su aventura en la primera 'Gran Vuelta' del año. De hecho, se despedirán de Italia sin pisar suelo transalpino, ya que el pistoletazo de salida en Catanzaro marcaba el final de una aventura búlgara mucho más accidentada de lo esperado.

El equipo que se ha llevado la peor parte de esta 'escabechina' es el UAE Team, que vio como una fatídica caída en la etapa 2 se saldaba con el abandono de sus dos grandes bazas en la montaña: Jay Vine y Marc Soler. Al día siguiente llegó el anuncio de la retirada de su hombre fuerte en la general, Adam Yates, dejando las filas del equipo bajo mínimos

El equipo del UAE, bajo mínimos tras los abandonos de Soler, Vine y Yates / UAE Team

"Lamentablemente, la caída de la etapa 2 nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo, y Marc Soler tiene una fractura pélvica. Ninguno de los dos debería requerir cirugía", comuicó Adrian Rotunno, médico del equipo emiratí. Sobre Yates, se informó que "sufrió abrasiones graves y una laceración en su oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por conmoción cerebral y autorizado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas de conmoción cerebral retardados"

Pero el UAE no es el único equipo que ha sufrido en sus carnes los efectos de este abandono masivo. A los Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler se añaden nombres como Andrea Vendrame, Matteo Moschetti, Adne Holter, Santiago Buitrago y Wilco Kelderman, que completan una lista demasiado extensa para la altura de competición en la que nos encontramos.

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El último abandono en ser anunciado es el de Wilco Kelderman, y este podría tener consecuencias directas en la carrera por la general. El neerlandés llegaba al Giro como uno de los gregarios de lujo de Jonas Vingegaard, que afrontará lo que queda de carrera sin uno de sus hombres fuertes.