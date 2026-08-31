Sabino Padilla, médico de Miguel Induráin, en 1996: "No puedo pensar en que Miguel se esté acabando. Hace 15 días, tras la Dauphiné Libéré, estaba perfecto. ¿Cómo va a haber envejecido de golpe en sólo dos semanas?

Miguel Induráin (Villava, 1964) está considerado como el mejor ciclista español de todos los tiempos. La leyenda del ciclismo fue ganador del Tour de Francia durante cinco años consecutivos (1991-1995), dos Giro de Italia (1992-1993) y campeón del mundo contrarreloj (1995) y campeón olímpico contrarreloj (1996).

Por su carrera deportiva, la locomotora de Villava ha recibido varios reconocimientos, destacando el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. En su palmarés, cuenta con varias vueltas como La Volta a Catalunya (1988, 1991 y 1992), la París-Niza (1989 y 1990), la Clásica de San Sebastián (1990), el Campeonato de España en Ruta (1992) y la Dauphiné Libéré (1995 y 1996).

Después de esta última, Miguel Induráin parecía el favorito para ganar el sexto Tour de Francia consecutivo. No obstante, el ex ciclista sufrió un contratiempo en Les Arcs, que será recordado por los aficionados al ciclismo. "No le vimos pasar momentos de verdadera angustia. Y ese día, no iba", comentó Javier Ares a Eurosport.

Miguel Indurain / .

"Cuando llegó el 96, que todo apuntaba a que iba a ganar ese sexto Tour de Francia, que había mucha expectación y mucha ilusión, fue como una desilusión muy grande. Es decir, 'ostras, ¿qué ha pasado aquí?' Fue como el despertar de un sueño de cinco años", relató Carlos Tigero, autor de 'La estela de Miguel en 101 imágenes".

En declaraciones para Eurosport, Tigero recuerda que "en Banesto repitieron un poco el mismo programa que en el 95 con Induráin: Vuelta a Asturias, Bicicleta Vasca y Dauphiné. Las tres, carreras de una semana, las ganó con bastante autoridad, haciendo exhibiciones increíbles. Se presentaba en la salida de Holanda como máximo favorito y muy respetado por parte de sus adversarios".

Miguel Indurain / .

Durante aquel Tour, se comentó que las peculiaridades climatológicas habían provocado que el corredor no estuviera en la mejor forma. A este respecto, 'El País' entrevistó a Sabino Padilla, médico y entrenador del ciclista, buscando alguna explicación sobre el rendimiento de Induráin.

"No tengo razones fisiológicas para poder explicar lo que ha pasado. Pero el que no las tenga, no supone que no existan. Seguro que las hay", declaró al periódico. Al ser preguntado sobre si era el principio del fin, el doctor tenía claro que el retiro del navarro no estaba cerca.

"No he dudado de Induráin en ningún momento. No puedo pensar en que Miguel se esté acabando. Hace 15 días, tras la Dauphiné Libéré, estaba perfecto. ¿Cómo va a haber envejecido de golpe en sólo dos semanas?", explicó el médico.

No obstante, Padilla creía que era "algo reversible" que dependía de la voluntad de Induráin: "La ilusión, el deseo, es algo tan importante para un campeón como la fuerza física. Sabe lo que tiene que sufrir para conseguir un objetivo y que sólo depende de él", comentó el entrenador del ciclista.