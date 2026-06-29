Rubèn Peris (Volta a Catalunya): "La gente todavía no es consciente de lo que pasará con el Tour en Barcelona"

Toda una vida dedicada al ciclismo. Desde el 1979 dentro de la organización de la Volta Ciclista a Catalunya, y desde el 2006 como presidente, Rubèn Peris (Barcelona, 1953) afronta una de las semanas más importantes de su trayectoria profesional. Si preguntan por los 'culpables' de que el Tour de Francia 2026 tenga su gran inicio en Barcelona, él es uno de los responsables. Desvela a este diario cómo se desarrollaron las negociaciones, expectativas y la repercusión que tendrá a todos los niveles.

Sensaciones a días del Tour. ¿Qué se le remueve por dentro?

Se nos remueve que llega un hito que empezó hace muchos años y que ha acabado en una realidad que es que la 'Grand Départ' sea en Barcelona-Cataluña.

¿Qué percibe en la ciudad?

Yo creo que la gente todavía no es consciente de lo que pasará la semana que viene. Habrá un ambiente ciclista extraordinario porque viene muchísima gente de fuera. El Tour atrae a mucha gente, mucha gente de fuera de Cataluña que vendrá a ver la 'Grand Départ' del Tour porque es una gran fiesta, un gran espectáculo. Es verdad que habrá problemas de afectación de tránsito, pero el ambiente festivo será extraordinario.

¿Cómo surgió la idea y cómo se la hacen llegar?

Esto comienza en el 2003, siendo Regidor d'Esports del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle. Me dijo que le gustaría hacer contacto con el Tour. En aquel momento, el director del Tour era Jean-Marie Leblanc. Se montó una pequeña expedición y fuimos a ASO, a reunirnos con Jean-Marie Leblanc. Fuimos el 13 de febrero del 2003 y allí se plantó la semilla, pero pensando en una llegada de la etapa y una salida el día siguiente, como se había hecho ya en el 57 o el 65. Aquel mismo año, Albert Batlle deja de ser Regidor d'Esports y Pere Alcober coge el relevo como Coordinador d'Esports del Ayuntamiento. Me dijo que le gustaría retomar esa conversación y volvimos a hacer una reunión. Yo ya estaba en París, Pere Alcober subió y allí es cuando ya se comienza a clarificar hacer una etapa en el 2009. Se hace la etapa en el 2009 y de allí sale la idea de hacer la 'Grand Départ'.

Peris posa para SPORT en las oficinas de la Volta / Valentí Enrich

¿Cómo se desarrollaron las negociaciones finales?

En aquel momento, el alcalde era Jordi Hereu, pero hubo elecciones municipales, hubo un cambio de consistorio y el tema quedó ahí. Entonces, en el Ayuntamiento hubo otra vez un cambio de gobierno y en aquel momento era Coordinador d'Esports, David Escudé, que me vuelve a decir que podríamos intentar hacer alguna cosa. Comenzamos por hacer Vuelta a España, por hablar con Vuelta a España y Tour de Francia (ambas propiedad de ASO) y comenzamos las gestiones y las reuniones para hacer la 'Grand Départ' que se había hablado. David Escudé lo ha trabajado mucho, y con Jaume Collboni como alcalde es cuando se cierra definitivamente el acuerdo. Se habló de diferentes años, pero al final se logró el 2026. Y con el cambio en la Generalitat, es el momento en que también entra a formar parte de este proyecto; la Conselleria d'Esports también se bolca y es cuando se llega a que se haga la 'Grand Départ'. Ha sido un trabajo de muchos años, muchas reuniones, muchos momentos de incertidumbre, pero se ha llevado con mucha discreción y se ha llegado a buen puerto.

Se hace la etapa en el 2009 y de allí sale la idea de hacer la 'Grand Départ'

¿Cuáles fueron los principales inconvenientes?

Hay mucho trabajo de despacho, mucho trabajo de planificación, pero desde el momento que, en una cena, en una casa particular, el alcalde Jaume Collboni y el director del Tour, Christian Prudhomme, se dan la mano, se ha puesto a trabajar toda una maquinaria que ha trabajado muy bien. El Tour tiene muchas exigencias, como es natural, poque es un gran evento; ha habido infinidad de reuniones, viajes y se ha hecho muy bien. Y aquí todos hemos aportado lo que hemos podido.

¿Se hubiese podido hacer el 'Grand Départ' unos años antes?

Dentro de este proceso sí que hubo un momento que se hubiera podido hacer, pero por lo que fuese, no se hizo. Sí que estaba bastante enfocado, pero se decidió que no.

El acuerdo se firmó en 2024. ¿Cree que la salida de la Vuelta de 2023 fue un punto decisivo?

No lo creo, porque ASO lo tenía muy claro. Cristian Prudhomme ha venido muchas veces a la Volta a Catalunya, a Montjuic. Conocía muy bien Montjuic, conocía muy bien Barcelona. Tenemos que pensar que para Barcelona, para Catalunya, es importante que el Tour venga, pero para el Tour también es importante venir a Catalunya. Y Christian Prudhomme tenía muchas ganas de hacerlo en Barcelona. Por lo tanto, lo del 2023 no fue un ensayo. Además, son cosas diferentes. La Vuelta a España solo hizo una crono aquí. El Tour hará una crono, una etapa Tarragona-Barcelona y una etapa Granollers-Los Angles. Con este tema también creo que se ha hecho muy bien el hecho de repartir juego. Es verdad que el motor de todo ha sido el Ayuntamiento de Barcelona, pero el momento en que se incorpora la Generalitat, yo creo que Barcelona ha sido muy espléndida de repartir juego. Porque Barcelona se lo podría haber quedado todo y yo creo que ha sido una gran acción.

Para Catalunya, es importante que el Tour venga, pero para el Tour también es importante venir a Catalunya

¿Para usted es un sueño hecho realidad?

No es un sueño personal, sino que es un sueño de un conjunto de personas que desde el 2003, pensando en hacer una etapa, nació la posibilidad de hacer la 'Grand Départ'. Pero tampoco hay que exagerar, en el sentido de que sí, es un sueño hecho realidad, pero en la vida, gracias a Dios, hay muchos sueños y hay que seguir.

¿Cuál ha sido su papel en este proceso?

Primero, hice de puente entre ASO e instituciones. En el momento en que se decide que Barcelona es la 'Gran Départ', se pone en marcha la maquinaria politicoadministrativa, porque se necesita muchísima gente y nosotros somos un grupo pequeño. Lo que he hecho durante este periodo es colaborar con todo lo que se me ha pedido directamente, fuese el Ayuntamiento o directamente ASO.

Rubèn Peris, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Christian Prudhomme vino a la Volta este año. ¿Qué le transmitió?

Christian ha venido muchas veces y nos hemos reunido muchas veces. Yo soy vicepresidente de la Asociación Internacional de Organizadores y él ha sido presidente durante muchos años. Con él tengo una relación de cariño mutuo y a él también le hace mucha ilusión salir de Barcelona. Ha venido muchas veces a la Volta y él, representando ASO como Tour y Vuelta, siempre ha dado mucho apoyo a la Volta.

¿Qué puede aportar el Tour a Catalunya y Barcelona?

Económicamente, estos días habrá mucha gente que vendrá, que estará en los hoteles, gastronomía, comprará, gastará. También se ha hecho un gran trabajo con las poblaciones por donde pasará el Tour, su área de influencia, y todo eso despertará ganas con el ciclismo. Después de los Juegos del 92 han pasado muchos años, y Barcelona, Cataluña ha cambiado mucho. Necesita seguir enseñando al mundo que estamos aquí, que hicimos un gran evento en el 92, pero seguimos haciendo cosas importantes en Cataluña. Y no olvidemos que el Tour de Francia es el tercer evento deportivo que más se ve por televisión. Cada julio hay millones y millones de personas que ven el Tour, y que este año verán Barcelona, Tarragona, Granollers, Vic, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Pirineu. Y se ha demostrado que después del Tour hay muchísima gente que va a hacer turismo donde se han hecho las etapas.

Necesita seguir enseñando al mundo que estamos aquí, que hicimos un gran evento en el 92, pero seguimos haciendo cosas importantes en Cataluña

¿Espera que aumente la afición ciclista que hay en el país?

Desde las diputaciones se está trabajando en esta línea. El ámbito de actuación del Ayuntamiento de Barcelona es Barcelona, pero las diputaciones que tienen el ámbito de actuación de todas las provincias están trabajando muy bien en esta línea, incentivando a la gente para que esto suceda. Y además, es muy importante que, para que haya grandes campeones, tiene que haber base; y para que haya base, tiene que haber escuelas de ciclismo; y para que haya escuelas, tiene que haber equipos, y tiene que haber sponsors que ayuden a estos chicos para que tengan, además, una visión de 'yo algún día voy a llegar a hacer esto'.

Rubèn Peris recibió a SPORT en las oficinas de la Volta / Valentí Enrich

¿Qué espera de las tres etapas que habrá en Catalunya? ¿Cuál puede ser el gran atractivo?

Es muy al principio del Tour, pero ya sabemos que los primeros días pueden dejar a alguien fuera. Y, además, hay un detalle, que en la primera etapa contrarreloj el tiempo que valdrá será el de cada corredor. Y eso está muy bien, porque si un corredor de primera línea que luchará por ganar, si cuando llegue cerca de Montjuic se tiene que ir, se irá. Esperemos que podamos disfrutar de un gran Tour.

¿Cómo le gustaría que se recuerde en unos años este 'Grand Départ' en Barcelona?

Noticias relacionadas

Que se recuerde como un gran evento deportivo y ciclista. Es bueno para el ciclismo, pero también para el deporte catalán. Espero que disfrutemos de estos días de ciclismo; a los que nos gusta seguro que disfrutaremos, y a los que no les gusta, que le vean un atractivo, que vean algo que se puedan enganchar a seguir el ciclismo. Estoy seguro que el Tour dejará un gran recuerdo en Barcelona y en Catalunya, porque vuelvo a decir lo del principio: no saben lo que les espera. Será espectacular.