Ruanda acoge un Mundial muy caliente y con mucho 'coco'

El calendario de la temporada ciclista no da tregua. Una semana después de la finalización de La Vuelta a España 2025, ya estamos a las puertas de otro gran evento. Y eso que durante esta semana ha habido carreras (clásicas belgas y Tour de Luxemburgo) aunque de menor nivel. El Mundial ya está a la vuelta de la esquina con un cartel de presentación muy bueno, tanto para las pruebas de contrarreloj como para la ruta. Asimismo, el entorno político-social que envuelve la carrera es tenso por las situaciones de Israel y de la propia sede del Mundial: Ruanda.

La competición mundial empieza este domingo 21 con las pruebas de contrarreloj absoluta, tanto masculina como femenina; mientras que las pruebas de ruta serán la semana siguiente: el sábado 27 (femenina) y el domingo 28 (masculina). Por otra parte, el turno de los sub-23 será el lunes 22 (contrarreloj), y el jueves 25 (femenina) y viernes 26 (masculina) la carrera en línea.

Evenepoel defiende el maillot de 'crono'

Remco Evenepoel defenderá el maillot de campeón del mundo de contrarreloj. No será tarea fácil para el belga, que contará con una competencia feroz como pocas veces antes. Pese a la ausencia del italiano Filippo Ganna, Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Jay Vine -todos ciclistas del UAE- prometen hacer pasar una jornada complicada al vigente campeón. En especial un Pogacar que, por si no fuera poco el maillot de campeón del mundo de ruta, también quiere hacerse con el de 'crono'.

Perfil contrarreloj masculina / Mundial Kigali 2025

Mirando a casa, las bazas españolas serán Raúl García Pierna e Iván Romeo, que llevan varios días en la capital del país (Kigali) y tienen piernas para lograr un buen resultado. Además, los antecedentes de la presente temporada prometen emociones fuertes. Tampoco hay que pasar por alto nombres como Bruno Armirail o Stefan Küng. Palomitas aseguradas.

Mireia Benito (izq.), Iván Romeo (centro) y Raúl García Pierna (der.) / Real Federación Española de Ciclismo

Pogacar, en busca de revalidar el campeonato

Tadej Pogacar se presenta a la reválida del campeonato mundial de la prueba de ruta como el gran favorito. Es muy complicado ponerse al excelso nivel de 'El Principito', que esta temporada está brillando como nunca. Sin embargo, hay ciclistas que han completado muy buenas carreras en las últimas semanas y que pueden ponerle las cosas difíciles. Es el caso de los Jai Hindley, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Mattias Skjelmose o Julian Alaphilippe.

Perfil prueba de ruta masculina / Mundial Kigali 2025

Quienes seguramente también estarán en la pugna aunque su punto competitivo es una incógnita por su tiempo de inactividad son Primoz Roglic, Richard Carapaz y Remco Evenepoel. El primero no compite desde principios de agosto; Carapaz ha reaparecido en el Tour de Luxembrugo, pero el nivel está lejos del que habrá en el Mundial; Evenepoel estuvo bien en el Tour de Gran Bretaña pero, al igual que Carapaz, no es una carrera tan exigente.

Pogacar y Evenepoel se verán las caras en los Mundiales de Ruanda / EFE

En cuanto a los representantes españoles, Juan Ayuso es la principal arma. Es indiscutible. Dos victorias de etapa en La Vuelta le acreditan para ello y el perfil de la carrera se le adapta bastante bien. Le acompañarán Marc Soler, Carlos Verona, Abel Balderstone, Carlos Canal, Iván Romeo, Raúl García Pierna y Roger Adrià.

Un ambiente complicado alrededor

Israel será un país más en el Mundial y sus ciclistas competirán como el resto. No ha habido ningún cambio tras lo sucedido en La Vuelta a España. Habrá que ver qué ambiente hay, si hay presencia de manifestaciones, pero seguramente incomparable a lo vivido en España.

Por otra parte, el país anfitrión también está inmerso en un conflicto. Ruanda apoya al grupo rebelde M23 contra el ejército de la República Democrática del Congo (RDC), reavivando un conflicto de larga duración. Las tensiones se originan en la invasión ruandesa de 1994 tras el genocidio, que forzó a refugiados a la RDC, y en la lucha por los recursos naturales. El conflicto ha provocado millones de desplazados y se ha firmado un acuerdo de paz en 2025, pero la situación sigue siendo tensa.