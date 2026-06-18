Romain Grégoire sobrevive a la embestida final de Pogacar y gana desde la fuga

El ciclista francés Romain Grégoire (Groupama) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza, de 157,7 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Locarno, en la que Tadej Pogacar (UAE) retuvo con suficiencia el maillot de líder.

La etapa comenzó con la subida a Monte Ceneri (5,2 kilómetros al 6,4 % de pendiente media) y un recorrido muy escarpado, pero la parte decisiva apuntaba a ser el final, con los ascensos encadenados a Fanghi (3,6 kilómetros al 7 %) y la Via Consiglio Mezzano (1,4 kilómetros al 8,9 %).

Pogacar, líder del Tour de Suiza / EFE

Los primeros movimientos empezaron antes de llegar al Monte Ceneri. Entonces, se formó un grupo cabecero compuesto por Paul Lapeira (Decathlon), Alec Segaert (Bahrain), Romain Grégoire (Groupama), Orluis Aular (Movistar), Patrick Gamper (Jayco) y Xandro Meurisse (Q36.5).

Otros ciclistas se arrepintieron de no haber entrado en la fuga, por lo que atacaron. La alta velocidad en la persecución neutralizó a los escapados y formó un nuevo grupo cabecero en la subida inicial, formado por Lenny Martinez (Bahrain), Rémy Rochas (Groupama), Louis Vervaeke (Soudal), Bart Lemmen (Visma) y Xabier Mikel Azparren (Q36.5).

El belga del Soudal fue el primero en coronar Monte Ceneri, pero en la bajada la configuración del pelotón se volvió a revolucionar. La fuga del día no se consolidó hasta casi 40 kilómetros después de la salida oficial, compuesta por 14 corredores entre los que se encontraban Afonso Eulálio (Bahrain), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama), Marcel Camprubí (Q36.5) o Julian Alaphilippe (Tudor).

La distancia de esos ciclistas respecto al pelotón no llegó a superar los dos minutos en el primer tramo de la etapa, bastante escarpado. En el llano a continuación, esa ventaja estuvo a punto de alcanzar los tres minutos, mientras el equipo UAE tiraba por detrás para cerrar el hueco, sin demasiado éxito.

Deciden las subidas

Al pie de la montaña, los escapados conservaban algo más de dos minutos de ventaja. Según avanzaba la subida a Fanghi, esa diferencia se iba reduciendo. El primer ataque para seleccionar el grupo corrió a cargo de Afonso Eulálio, demostrando la valentía que le llevó a vestir la 'maglia rosa' en el Giro. Solo pudieron seguirle otros cuatro corredores.

Por detrás, el ritmo de Brandon McNulty (UAE) al frente del pelotón también iba dejando atrás a potenciales rivales y coronaron el puerto apenas 1:15 por detrás del grupo de Eulálio, que había recuperado efectivos en la bajada. Tadej Pogacar en persona se puso en cabeza de pelotón y la diferencia bajó del minuto.

Entonces, el esloveno se movió. Con Mathias Vacek (Lidl-Trek) a su rueda, los dos coronaron juntos la subida a Via Consiglio Mezzano, atraparon a Eulálio, que se había quedado por detrás de sus compañeros de fuga, y se lanzaron a la desesperada a por el resto de los escapados.

El trío tenía que recortar más de 30 segundos en menos de 10 kilómetros. Aunque se quedaron muy cerca, a pocos segundos, no lograron atrapar a los supervivientes de la fuga. En el esprint final entre los escapados, la victoria fue para Grégoire, con el español Marcel Camprubí (Q36.5) en segunda posición.

Este viernes, la tercera jornada de la Vuelta a Suiza recorrerá 157,9 kilómetros, con salida y llegada en Bad Ragaz. Empieza como un auténtico día de montaña, con dos subidas de primera categoría (Wildhaus y Schwägalp Passhöhe), pero termina con un terreno favorable para los velocistas que hayan conseguido sobrevivir.