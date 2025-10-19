Roglic se impone en la Andorra Masters Cycling, la 'batalla de los gallos'

Primoz Roglic se impuso en la Andorra Masters Cycling, una prueba inédita en el calendario ciclista que ha reunido en el principado a cuatro de los mejores ciclistas del momento, con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Isaac del Toro como rivales.

La prueba, estrenada este año y con vocación de continuidad, consistió en una cronoescalada de ocho kilómetros en el coll de la Gallina y poco después, un circuito urbano de 32 kms por las calles del centro urbano de la capital andorrana.

Ambas pruebas fueron puntuables. Quien más puntos sumó fue Roglic, ganador de la cronoescalada y segundo en el circuito urbano, con un total de 55 puntos. Le siguió Del Toro, con 51. Pogacar sumó 42 puntos y Vingegaard, 42.

Las grandes diferencias se marcaron en la cronoescalada: Roglic firmó un tiempo de 25:39, por delante de Pogacar (25:59), Del Toro (28:05) y Vingegaard (29:24).

"Ha sido una carrera bonita. La he disfrutado. Era diferente porque en el circuito íbamos los cuatro solos, vigilándonos todo el tiempo. Pensé que Del Toro y Pogacar, al ser compañeros de equipo, podrían llegar a alguna alianza, pero no ha sido el caso. Lo importante ha sido poder correr junto a estos tres grandes ciclistas y disfrutar de la experiencia", dijo Roglic, el ganador final.

Carles Puyol, junto a Tadej Pogacar / Andorra Cycling Masters

Nacida con la vocación de unir espectáculo, deporte y entretenimiento audiovisual, la Andorra Cycling Masters, impulsada por Andorra Turisme, Wakai e IPG Mediabrands, sirvió también como escenario para la grabación de un 'docushow' exclusivo, que mostrará la rivalidad deportiva de las grandes y su faceta más cercana: el estreno está previsto antes de finales de año en plataformas bajo demanda.