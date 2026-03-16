Roglic decide parar durante cuatro meses antes de La Vuelta "Quiero estar en casa y pasar tiempo con mi familia"

Primoz Roglic podría estar dando sus últimas pedaladas con el pelotón. A sus 36 años, el corredor del Red Bull-Bora ha reducido considerablemente su calendario respecto a años anteriores, y los rumores sobre una posible retirada a final de temporada comienzan a cobrar fuerza.

El pistoletazo de salida de la temporada de Roglic ya se retrasó más de lo habitual, escogiendo la Tirreno-Adriático como escenario de primer campo de pruebas. El dos veces campeón de la carrera de los dos mares no afrontaba la presente edición como favorito a un tridente que terminó siendo alzado por Del Toro, pero completó una actuación más que digna con una quinta posición en la general a +1:21 del mexicano.

Una vez completada la Tirreno-Adriático, el siguiente alto en el camino de 'Rogla' será la Itzulia (6-11 de abril), carrera que también ha conquistado en dos ocasiones pero de la que guarda un mal recuerdo tras la caída múltiple de 2024. Después, para poner el broche a un mes de abril con bastante actividad, el esloveno coliderará el Red Bull-Bora en el Tour de Romandía.

Roglic, con su compañero Pellizzari antes de una etapa de la Tirreno-Adriático 2026 / EFE

Hasta la disputa de esta última prueba, el calendario de Roglic no presenta ninguna anomalía, siendo muy similar al de cualquier aspirante a una Gran Vuelta. Sin embargo, el final del Tour de Romandía marcará el inicio de un periodo de inactividad de cerca de cuatro meses antes de intentar acometer su gran objetivo: la conquista de la Vuelta Ciclista a España.

La decisión de poner en pausa su temporada fue confirmada por el propio Roglic en declaraciones para la radiotelevisión eslovena VAL 202: "No voy a correr una sola carrera entre el Tour de Romandía y La Vuelta, donde aspiraré a la general. Quiero estar un poco en casa, hace mucho que no estoy allí. Me gustaría pasar tiempo con mi familia."

Primoz Roglic, con el maillot rojo tras una victoria de etapa / EFE

La decisión final fue de Roglic, aunque estuvo consensuada con el Red Bull-Bora. En otros tiempos, el equipo alemán no hubiese prescindido de su primera espada en un periodo de tiempo con carreras tan importantes, pero el flamante fichaje de Remco Evenepoel y las irrupciones de Lipowitz y Pellizzari han sacudido por completo las jerarquías del equipo.

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Lejos de ser una mala noticia, Roglic gozará de total libertad para poder centrarse en el gran objetivo de sus últimos años de carrera. El esloveno volverá a la Vuelta a España con el objetivo de conquistarla por quinta vez, lo que le permitiría romper el empate con el histórico Roberto Heras y erigirse como el máximo ganador histórico de la ronda española.