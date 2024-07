Roglic confirma que sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar en el Tour

Primos Roglic, tres veces ganador de la Vuelta a España, confirmó este miércoles que en su reciente caída en el Tour de Francia sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar, lesión de la que se estuvo recuperando en un centro para atletas de Red Bull en Austria.

"Más estudios tras la caída en el 'tdf' (Tour de Francia) mostraron una fractura no desplazada de la lwk3 (tercera vértebra lumbar) ... Así, la semana pasada me estuve recuperando en el Red Bull Athlete Performance Center, donde me cuidaron lo mejor posible...", señaló el ciclista en su página de Instagram.

"Poco a poco volveré a subirme a la bici, me tomaré mi tiempo para recuperarme y ya veremos a dónde nos lleva esto ...", agregó el esloveno de 34 años en Instagram, donde tiene 738.000 seguidores.

"En estos momentos me he dado cuenta, una vez más, de que tengo los mejores hinchas del mundo. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Hvala!!! Gracias también a todos los involucrados en @redbullborahansgrohe", concluyó Roglic, líder del equipo Red Bull.

El ciclista, ganador del Giro d'Italia 2023, sufrió el pasado 11 de julio una dura caída, a doce kilómetros de la meta, que le provocó diversas heridas.

El subcampeón del Tour de 2020 logró ese día entrar en la meta con el hombro visiblemente dañado, el maillot roto y la piel ensangrentada, con el rostro desencajado y sin hacer declaraciones, pero anunció un día después que se retiraba de la vuelta gala.