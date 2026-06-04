Roberto Heras repite como embajador de una Alpinum Total Energies con aroma a Tour

La Alpinum TotalEnergies ya cuenta los días para volver a convertir La Cerdanya en uno de los grandes escenarios del cicloturismo.

La prueba, con salida y llegada en Alp (Girona), se disputará el próximo 4 de julio y lo hará con un atractivo añadido: apenas dos días después, el Tour de Francia pasará por buena parte del mismo territorio en su tercera etapa, entre Granollers y Les Angles.

La coincidencia no es menor. La Grande Boucle ha escogido un recorrido muy similar al habitual de la Alpinum TotalEnergies, con ascensiones emblemáticas como la Collada de Toses y el Col du Calvaire, además del paso por Alp. Un guiño al enorme potencial ciclista de la zona y a unas carreteras que, antes de ver pasar a los grandes nombres del pelotón internacional, habrán sido conquistadas por más de un millar de cicloturistas.

La edición de 2026 volverá a contar con Roberto Heras como embajador. El exciclista salmantino, uno de los grandes nombres de la historia del ciclismo español, repite en una marcha que conoce bien y que considera especial.

Ganador de cuatro Vueltas a España, hito que comparte con Primoz Roglic, Heras también brilló lejos del asfalto al conquistar en cuatro ocasiones la Titan Desert.

“Repito porque me encanta esta marcha cicloturista. Vivo en Barcelona y me gusta escaparme a estas carreteras. Son fantásticas y la prueba de ello es que el Tour las ha escogido para su recorrido”, asegura Heras, que será una de las grandes atracciones de la jornada.

La fuerza de Roca

Junto a él también estará Álex Roca, deportista admirado por sus retos de superación y por haber completado desafíos de enorme exigencia pese a su parálisis cerebral y a un 76% de discapacidad física.

Su presencia añade un componente inspirador a una prueba que vuelve a mezclar deporte, territorio y grandes historias personales.

La Alpinum TotalEnergies se consolida, además, como una cita marcada por las grandes Vueltas. El lunes 6 de julio, para los participantes que quieran quedarse a ver el Tour, la organización habilitará un punto de encuentro en lo alto de la Collada de Toses para presenciar en primera línea el paso de Pogacar, Vingegaard y compañía.

Y no será el único gran pelotón que pedalee por territorio Alpinum este año. La tercera etapa de la Vuelta a España 2026, prevista para el 24 de agosto, también tendrá protagonismo en la zona, con final en Font Romeu, enclave por el que pasan las tres distancias de la marcha cicloturista.

Tres recorridos

La prueba, que nació en 2016 bajo el nombre de Alp Cerdanya Cycle Tour, mantiene su esencia de gran jornada pirenaica.

Los participantes podrán elegir entre tres recorridos: 89, 145 y 185 kilómetros. La distancia más larga se adentrará en el corazón de los Pirineos para superar cuatro puertos: Col du Calvaire, Col de la Llose, Col de la Creu y Collada de Toses.

Por sus carreteras ya han pasado nombres ilustres como Miguel y Pruden Induráin, Luis León Sánchez, Sylvain Chavanel y el propio Roberto Heras. Todos ellos han contribuido a reforzar el prestigio de una marcha que presume de algunas de las panorámicas más espectaculares del valle de La Cerdanya, tanto en su vertiente catalana como francesa, además de adentrarse en la comarca gala del Capcir.

La Alpinum TotalEnergies volverá a formar parte del circuito TotalEnergies Challenge, junto a otras tres pruebas de referencia del calendario cicloturista: La Perico, que se celebrará el 28 de junio; La Induráin, prevista para el 25 de julio; y la Gran Fondo Alberto Contador, que tendrá lugar el 19 de septiembre.

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Con el Tour en el horizonte y La Cerdanya preparada para recibir una doble fiesta ciclista, la Alpinum TotalEnergies se presenta este 2026 como mucho más que una marcha: será el anticipo perfecto de una semana grande para el ciclismo en los Pirineos.