CICLISMO
Robert Gesink, invitado estrella en una escapada ciclista de lujo para seguir el Tour 2026 en Cataluña
El Gran Hotel Mas d’en Bruno diseña junto a Gran Fondo World Tour una propuesta exclusiva con acceso VIP en Barcelona y Tarragona, rutas guiadas por el Priorat y servicios "full service" para ciclistas y acompañantes
Barcelona y el Priorat se preparan para un julio histórico: el Tour de Francia 2026 arrancará en la capital catalana el 4 de julio con una contrarreloj por equipos, y la fiebre por vivirlo "desde dentro" ya se mueve en clave premium. En ese carril rápido se coloca el Gran Hotel Mas d’en Bruno (Torroja del Priorat, Tarragona), un Relais & Châteaux de The Stein Group que ha diseñado, junto a Gran Fondo World Tour (GFWT), un programa exclusivo de cuatro días.
Bautizada como "Luxury Cycling Experience 2026", la propuesta empieza en Barcelona con recepción y acceso VIP para seguir la salida de la crono. Después, traslado al Priorat, donde el hotel plantea el verdadero centro de gravedad: carreteras reviradas entre viñedos, desniveles exigentes y ese punto salvaje que engancha al cicloturista. El 5 de julio llega el segundo hito, con acceso VIP a la salida de etapa en Tarragona, antes de encadenar jornadas de pedaleo, gastronomía y recuperación.
El gancho deportivo lo pone Robert Gesink, histórica referencia neerlandesa del entonces Jumbo-Visma y ya exprofesional, anunciado como anfitrión en ruta, con charlas y rodajes compartidos. El itinerario suma briefings diarios, asistencia mecánica, avituallamientos, masajes de descarga, catas y cenas especiales, además de test de material de alta gama. En lo logístico, incluye alojamiento en Garden Suite, uso de bicicletas Cannondale de carretera, casco personalizado y una Bike Station con boxes, duchas para bicis y taller.
Para quienes viajen sin sumar vatios, existe el "Companion Luxury Experience": compras en Reus, prioridad en el spa, relax en cabaña privada junto a la piscina y visita a la Cartuja de Escaladei. "Buscamos posicionar el Priorat como destino ciclista global; no solo rutas, sino un contexto donde el aficionado viva su pasión al máximo nivel", resume Jordi Compte, director del hotel.
En la misma línea, Jesús Heras, CEO de The Stein Group, lo define como "un proyecto territorial" apoyado en proveedores locales como Adventure Bike.
El calendario se completa del 6 al 8 de julio con rutas culturales por el Priorat, clases magistrales y sesiones de técnica dirigidas por Dani Buyo (GFWT).
La organización también prevé la presencia de otro corredor del UCI WorldTour, un plus para quienes buscan consejos de primera mano antes de volver a casa con la sensación de haber vivido el Tour a centímetros. En resumen: lujo, territorio y bicicleta en modo "Grand Départ".
