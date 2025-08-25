Roban las bicis al Visma-Lease, el líder de La Vuelta

El equipo que lidera la 80ª Vuelta a España, el Visma-Lease a Bike, ha tenido un susto que, afortunadamente, ha podido solventar a tiempo: el robo de varias de sus bicicletas. Una situación que tuvo lugar después de finalizar la segunda etapa, entre Alba y Puerto Limone, en el Piamonte italiano.

Según la cuenta de 'X' del equipo de Jonas Vingegaard, el robo tuvo lugar durante la madrugada en su hotel a las afueras de Turín. "Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicis. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", aclaraba el equipo en sus redes sociales.

Se calcula que el material sustraído estaba valorado aproximadamente en unos 250.000 euros, y se rumorea que los delincuentes emplearon un pico para forzar la entrada al camión del equipo y robar la mayor parte del material. Pese a este incidente, el equipo neerlandés garantiza que los siete ciclistas del equipo, tras el anunciado abandono del francés Axel Zingle, podrán tomar la salida en la tercera etapa con normalidad.

Primera baja del equipo

Axel Zingle es la primera baja del equipo tras una caída complicada y dos dislocaciones de hombro. Un estado que no le permite seguir compitiendo con el equipo danés. Una noticia que han comunicado de la siguiente manera en su cuenta de 'X': "Lamentablemente, tras el accidente de ayer, nuestro equipo médico tuvo que decidir que Axel Zingle no está en condiciones para continuar la Vuelta a España. Su primera Gran Vuelta con el equipo llega a su fin prematuramente", conlcuyía así anuncio de la baja del ciclista francés.