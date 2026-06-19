Robada la bici de Paula Blasi en Santa Susanna

El equipo UAE-ADQ ha denunciado en la noche del viernes el robo de la bicicleta de Paula Blasi, que se ha producido alrededor de las 22.30 horas. La escuadra ciclista ha solicitado en las redes sociales la colaboración para encontrar la bici que ha sido sustraida en Santa Susanna donde pernocta la totalidad de las participantes en la ronda catalana femenina.

Se trata de una bici de la marca Colnago, la misma que utiliza el conjunto masculino del UAE y con la que Tadej Pogacar ha conseguido la totalidad de los éxitos deportivos. Es la bici con la que la corredora catalana ha ganado la Amstel Gold Race, la Vuelta y el resto de las carreras que ha disputado en esta primavera mágica para ella. Está personalizada y el precio estaría oscilando los 16.000 euros, al margen de la cuestión sentimental.

Curiosamente sólo se han llevado la bici de la catalana

Los mecánicos del conjunto se han percatado del robo en la habitual ronda que realizan después de cenar. Curiosamente sólo se han llevado la suya por lo que podría entenderse que sabían lo que hacían y a lo que iban. Las bicis de todas las corredoras se encontraban en los camiones de cada escuadra en un aparcamiento habilitado frente a los diversos hoteles que ocupan los equipos participantes en Santa Susanna que se encuentra en estos momentos con una gran afluencia de turistas.

La bici cuenta con los colores oficiales del equipo y el nombre de la corredora. Se trata, concretamente, de un modelo denominado Colnago Y1Rs, una de las más aerodinámicas de la marca italiana.

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Evidentemente el hurto no pone en riesgo la participación de Blasi en la etapa reina de este sábado, que concluirá en La Molina, ya que el UEA cuenta con bicicletas de repuesto, pero sí un contratiempo importante para la ciclista catalana por la cuestión de no poder competir con su bicicleta personal.