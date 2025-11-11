El reto de Roglic para 2026: "No quiero que me digan: 'Oye, viejo, tienes cuarenta, ¿qué haces todavía aquí?'"

Primoz Roglic, cuatro veces campeón de La Vuelta, ha firmado en 2025 una temporada gris y complicada, sin apenas éxitos en su casillero, a la sombra de su compatriota, Tadej Pogacar, el gran campeón de la campaña. Después de abandonar el Giro de Italia tras varias caídas, el esloveno pudo resarcirse en el Tour de Francia donde fue octavo, por detrás de su jefe de filas en el Red Bull Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz, quien subió al tercer escalón del podio en París.

Esta temporada, además, el Bora ha captado a otra de las grandes estrellas del pelotón, Remco Evenepoel, lo que supone más savia joven contra la que Roglic, a sus 36 años, deberá competir para hacerse un hueco en el equipo. Retos que no impiden afrontar al veterano corredor una nueva campaña con altas expectativas, entre ellas, la de poder volver a correr un Tour de Francia. "Si puedo correr el Tour, si estoy al nivel requerido, querré estar allí, porque es la mejor carrera del mundo y es genial formar parte de ella. Me encanta el público, el apoyo, la meta que te marcas para alcanzarla contra los mejores ciclistas del mundo, donde puedes demostrar tu determinación, quién eres. Todo eso es una experiencia magnífica", explicó Roglic en una entrevista para 'L'Équipe'.

El esloveno protagonizó en la pasada edición de La Volta una épica batalla con el joven Juan Ayuso de la que salió vencedor. Una victoria de mérito a la que no resta valor el ciclista, pese a que para él, no es equiparable a conseguir ganar en el Tour. "Es diferente. Catalunya no es el Tour, donde compites contra los mejores. Una victoria es una victoria, y siempre doy lo mejor de mí, en Catalunya como en cualquier otro sitio. Pero el Tour le da más valor a todo lo que consigues".

Primoz Roglic, ganador de la Volta a Catalunya 2025 / EFE

Para Roglic, el Tour "es la carrera más importante del mundo, el objetivo principal de todos". "Todo aquel que empieza a montar en bicicleta lo hace porque ha visto el Tour de Francia, no la Volta a Catalunya. Si tuviera que elegir una carrera más para ganar, obviamente sería el Tour, aunque estuve cerca y eso ya es un gran logro", aseguró el ciclista, quien fue segundo en 2020, después de ser superado por Tadej Pogacar en la crono final.

El reto de pelear con un pelotón joven

Con 36 años, el esloveno es consciente de que se encuentra ya en el tramo final de su carrera deportiva, por lo que tanto en el deporte como en la vida, "cada día que pasa es un día menos de vida, y aunque intentes ralentizar el tiempo, pasa. Así que sí, intento disfrutarlo un poco más". "Si miro atrás, hace unos años, cuando ganaba más, también era una buena sensación. Digamos que hoy en día, el disfrute es diferente", completa.

En este momento de si trayectoria, el reto de Rogla es "hacer todo lo posible por mantenerme competitivo frente a todos estos jóvenes" porque "no quiero que estos veinteañeros me digan: 'Oye, viejo, tienes cuarenta, ¿qué haces todavía aquí?'". "Es un verdadero reto personal con mis dudas, mis decepciones, y se está volviendo cada vez más difícil a medida que envejezco", asume el actual corredor del Red Bull Bora-Hansgrohe.

Como primer objetivo, Roglic necesita "volver a estar en posición de ganar algo", lo que pasa por "recuperar mi mejor forma". "Probablemente tenga que cambiar cosas este invierno, entrenar más, porque si sigo la misma preparación, obtendré los mismos resultados, y no es para eso que estoy entrenando", asumió.